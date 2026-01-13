بسبب القتال.. 119 ألف شخص نزحوا من حلب

أشار الناطق باسم ستيفان دوجاريك، الثلاثاء، إلى أن "نحو 119 ألف شخص نزحوا منذ تجدد الأعمال العدائية في مدينة حلب" في .



وأشار إلى أن مفوضية اللاجئين تعمل على تأمين المساعدات لكافة العائلات النازحة في الملاجئ والمجتمعات المضيفة.



وأضاف بالقول: "حتى يوم أمس أبلغنا شركاؤنا أن نحو 119 ألف شخص نزحوا منذ تجدد الأعمال العدائية في مدينة حلب.. مفوضية شؤون اللاجئين وشركاء آخرون على الأرض يقدمون المساعدة للعائلات النازحة في الملاجئ المؤقتة والمجتمعات المضيفة.. الدعم يشمل توزيع الأغطية والفرش والملابس الشتوية الضرورية".



يأتي ذلك فيما أفادت أن الجيش صد محاولتي تسلل لقوات سوريا "قسد" .

من جانبها اتهمت "قسد" قوات من بمهاجمة نقاط تابعة لها في بلدة أبو حمام بريف الشرقي، دون وقوع أي إصابات في صفوف قواتها.



وأوضح بيان "قسد" أنها ردت على مصادر النيران واتخذت كافة التدابير اللازمة لضمان أمن النقاط.