عربي-دولي

بسبب القتال.. 119 ألف شخص نزحوا من حلب

Lebanon 24
13-01-2026 | 03:58
أشار الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الثلاثاء، إلى أن "نحو 119 ألف شخص نزحوا منذ تجدد الأعمال العدائية في مدينة حلب" في سوريا.

وأشار إلى أن مفوضية اللاجئين تعمل على تأمين المساعدات لكافة العائلات النازحة في الملاجئ والمجتمعات المضيفة.

وأضاف بالقول: "حتى يوم أمس أبلغنا شركاؤنا أن نحو 119 ألف شخص نزحوا منذ تجدد الأعمال العدائية في مدينة حلب.. مفوضية شؤون اللاجئين وشركاء آخرون على الأرض يقدمون المساعدة للعائلات النازحة في الملاجئ المؤقتة والمجتمعات المضيفة.. الدعم يشمل توزيع الأغطية والفرش والملابس الشتوية الضرورية".

يأتي ذلك فيما أفادت وكالة الأنباء السورية أن الجيش صد محاولتي تسلل لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" بريف الرقة الشمالي.
من جانبها اتهمت "قسد" قوات من الجيش السوري بمهاجمة نقاط تابعة لها في بلدة أبو حمام بريف دير الزور الشرقي، دون وقوع أي إصابات في صفوف قواتها.

وأوضح بيان "قسد" أنها ردت على مصادر النيران واتخذت كافة التدابير اللازمة لضمان أمن النقاط.
مواضيع ذات صلة
مدير الدفاع المدني في حلب: نحو 159 ألف مدني نزحوا من أحياء حلب حتى الآن
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 16:07:09 Lebanon 24 Lebanon 24
مظلوم عبدي: استمرار القتال في حلب ينسف فرص التفاهم
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 16:07:09 Lebanon 24 Lebanon 24
المبعوث الأميركي يدعو لوقف فوري للقتال في أحياء حلب
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 16:07:09 Lebanon 24 Lebanon 24
كارثة سومطرة.. أكثر من ألف قتيل ومليون نازح
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 16:07:09 Lebanon 24 Lebanon 24

وكالة الأنباء

الأمم المتحدة

الجيش السوري

الديمقراطية

الديمقراطي

دير الزور

ديمقراطي

السورية

