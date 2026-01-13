تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
13
o
بيروت
11
o
طرابلس
12
o
صور
13
o
جبيل
12
o
صيدا
13
o
جونية
10
o
النبطية
4
o
زحلة
1
o
بعلبك
1
o
بشري
5
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
للمشاركة في أعمال شغب.. طهران تتهم تل أبيب وواشنطن بإرسال عناصر من داعش
Lebanon 24
13-01-2026
|
04:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشار رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة
الإيرانية
، اللواء عبد الرحيم موسوي، إلى أن
إسرائيل
والولايات المتحدة أرسلتا مسلحين من تنظيم داعش إلى البلاد، للمشاركة في قتل عناصر من
قوات الأمن
ومدنيين خلال الاضطرابات.
ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن موسوي قوله: "أفلتت
الولايات المتحدة
والنظام
الصهيوني
(إسرائيل)، لتعويض الهزيمة في حرب الدفاع المقدسة التي استمرت 12 يوماً، إرهابيي "داعش" على أمتنا العظيمة، وقام هؤلاء المرتزقة، الذين هم أسوأ من الحيوانات المفترسة، بقتل المدنيين وأفراد الأمن".
كما حذر موسوي من أن قوات الأمن الإيرانية لن تسمح لأي إرهابي من تنظيم "داعش" أو من العملاء في تحقيق أهدافهم.
وشهدت العاصمة الإيرانية
طهران
موجة جديدة من الاحتجاجات، مساء الاثنين، فيما أضرم محتجون النار في مركبة لقوات الأمن في مدينة مُشكان بمحافظة فارس جنوبي البلاد.
فيما دعت
واشنطن
حاملي الجنسية المزدوجة الأميركية والإيرانية لمغادرة
إيران
، ودعت الخارجية الأميركية رعاياها لمغادرة البلاد عبر أرمينيا أو
تركيا
.
إلى ذلك، أفادت منظمة حقوقية، أمس بأن نحو 650 متظاهرا قتلوا جراء حملة القمع التي تنفّذها طهران ضد الاحتجاجات المتواصلة في البلاد منذ أكثر من أسبوعين.
وقالت منظمة "حقوق الإنسان في إيران" (إيران هيومن رايتس) ومقرها في النرويج، الاثنين بأن حصيلة القتلى من المتظاهرين ارتفعت إلى 648 على الأقل، محذّرة من أنها مرشحة للارتفاع وقد تكون قد بلغت بضعة آلاف.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إيران: أميركا وإسرائيل أرسلتا مسلحين من داعش للمشاركة بأعمال الشغب
Lebanon 24
إيران: أميركا وإسرائيل أرسلتا مسلحين من داعش للمشاركة بأعمال الشغب
13/01/2026 16:07:16
13/01/2026 16:07:16
Lebanon 24
Lebanon 24
الداخلية السورية: القبض على 3 عناصر من داعش وضبط أسلحة وذخائر خلال عملية في حلب
Lebanon 24
الداخلية السورية: القبض على 3 عناصر من داعش وضبط أسلحة وذخائر خلال عملية في حلب
13/01/2026 16:07:16
13/01/2026 16:07:16
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول قضائي إيراني: مقتل 6 عناصر من قوات الأمن والشرطة وإصابة 120 آخرين في أعمال شغب بمحافظة فارس جنوبي البلاد
Lebanon 24
مسؤول قضائي إيراني: مقتل 6 عناصر من قوات الأمن والشرطة وإصابة 120 آخرين في أعمال شغب بمحافظة فارس جنوبي البلاد
13/01/2026 16:07:16
13/01/2026 16:07:16
Lebanon 24
Lebanon 24
التلفزيون الإيراني: مقتل 2 من عناصر الأمن ونجل قائد سابق بالحرس الثوري الإيراني خلال أعمال شغب في محافظتي خوزستان وخراسان
Lebanon 24
التلفزيون الإيراني: مقتل 2 من عناصر الأمن ونجل قائد سابق بالحرس الثوري الإيراني خلال أعمال شغب في محافظتي خوزستان وخراسان
13/01/2026 16:07:16
13/01/2026 16:07:16
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
قوات الأمن
الإيرانية
الإيراني
الصهيوني
إسرائيل
تل أبيب
صهيوني
تابع
قد يعجبك أيضاً
إشارة غامضة.. هل هي رسالة من كائنات فضائيّة إلى سكان الأرض؟
Lebanon 24
إشارة غامضة.. هل هي رسالة من كائنات فضائيّة إلى سكان الأرض؟
09:00 | 2026-01-13
13/01/2026 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار أميركيّ ضدّ "جماعة الإخوان المسلمين" في لبنان
Lebanon 24
قرار أميركيّ ضدّ "جماعة الإخوان المسلمين" في لبنان
08:50 | 2026-01-13
13/01/2026 08:50:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. بدء عمليات تمشيط وإزالة ألغام في حلب السورية
Lebanon 24
بالفيديو.. بدء عمليات تمشيط وإزالة ألغام في حلب السورية
08:45 | 2026-01-13
13/01/2026 08:45:39
Lebanon 24
Lebanon 24
إيهود باراك: نتنياهو "دمية" بيد ترامب
Lebanon 24
إيهود باراك: نتنياهو "دمية" بيد ترامب
08:22 | 2026-01-13
13/01/2026 08:22:49
Lebanon 24
Lebanon 24
يتسبّب بأعراض خطيرة... ما هو السلاح السريّ الذي استخدمته أميركا خلال إعتقال مادورو؟
Lebanon 24
يتسبّب بأعراض خطيرة... ما هو السلاح السريّ الذي استخدمته أميركا خلال إعتقال مادورو؟
08:00 | 2026-01-13
13/01/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
من وزارة التربية.. بيانٌ عاجل للمدارس بشأن العاصفة
Lebanon 24
من وزارة التربية.. بيانٌ عاجل للمدارس بشأن العاصفة
14:55 | 2026-01-12
12/01/2026 02:55:09
Lebanon 24
Lebanon 24
في المطار... هذا ما حصل مع طائرة بعد هبوطها
Lebanon 24
في المطار... هذا ما حصل مع طائرة بعد هبوطها
10:24 | 2026-01-12
12/01/2026 10:24:11
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيشهده طقس لبنان غداً.. تحضّروا
Lebanon 24
هذا ما سيشهده طقس لبنان غداً.. تحضّروا
14:53 | 2026-01-12
12/01/2026 02:53:31
Lebanon 24
Lebanon 24
العاصفة سترتفع حدّتها... وطلب عاجل للمتوجّهين إلى المناطق الجبليّة
Lebanon 24
العاصفة سترتفع حدّتها... وطلب عاجل للمتوجّهين إلى المناطق الجبليّة
10:44 | 2026-01-12
12/01/2026 10:44:19
Lebanon 24
Lebanon 24
حاكم المركزي يفعلها: هل يقود ادعاؤه بحق "مختلسي الأموال" إلى استرداد الودائع؟
Lebanon 24
حاكم المركزي يفعلها: هل يقود ادعاؤه بحق "مختلسي الأموال" إلى استرداد الودائع؟
11:00 | 2026-01-12
12/01/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
09:00 | 2026-01-13
إشارة غامضة.. هل هي رسالة من كائنات فضائيّة إلى سكان الأرض؟
08:50 | 2026-01-13
قرار أميركيّ ضدّ "جماعة الإخوان المسلمين" في لبنان
08:45 | 2026-01-13
بالفيديو.. بدء عمليات تمشيط وإزالة ألغام في حلب السورية
08:22 | 2026-01-13
إيهود باراك: نتنياهو "دمية" بيد ترامب
08:00 | 2026-01-13
يتسبّب بأعراض خطيرة... ما هو السلاح السريّ الذي استخدمته أميركا خلال إعتقال مادورو؟
07:54 | 2026-01-13
النيابة الكورية الجنوبية تطلب عقوبة الإعدام للرئيس السابق يون سيوك يول
فيديو
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
04:00 | 2026-01-10
13/01/2026 16:07:16
Lebanon 24
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
03:09 | 2026-01-10
13/01/2026 16:07:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
02:16 | 2026-01-10
13/01/2026 16:07:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24