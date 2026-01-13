للمشاركة في أعمال شغب.. طهران تتهم تل أبيب وواشنطن بإرسال عناصر من داعش

أشار رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة ، اللواء عبد الرحيم موسوي، إلى أن والولايات المتحدة أرسلتا مسلحين من تنظيم داعش إلى البلاد، للمشاركة في قتل عناصر من ومدنيين خلال الاضطرابات.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن موسوي قوله: "أفلتت والنظام (إسرائيل)، لتعويض الهزيمة في حرب الدفاع المقدسة التي استمرت 12 يوماً، إرهابيي "داعش" على أمتنا العظيمة، وقام هؤلاء المرتزقة، الذين هم أسوأ من الحيوانات المفترسة، بقتل المدنيين وأفراد الأمن".



كما حذر موسوي من أن قوات الأمن الإيرانية لن تسمح لأي إرهابي من تنظيم "داعش" أو من العملاء في تحقيق أهدافهم.



وشهدت العاصمة الإيرانية موجة جديدة من الاحتجاجات، مساء الاثنين، فيما أضرم محتجون النار في مركبة لقوات الأمن في مدينة مُشكان بمحافظة فارس جنوبي البلاد.



فيما دعت حاملي الجنسية المزدوجة الأميركية والإيرانية لمغادرة ، ودعت الخارجية الأميركية رعاياها لمغادرة البلاد عبر أرمينيا أو .



إلى ذلك، أفادت منظمة حقوقية، أمس بأن نحو 650 متظاهرا قتلوا جراء حملة القمع التي تنفّذها طهران ضد الاحتجاجات المتواصلة في البلاد منذ أكثر من أسبوعين.



وقالت منظمة "حقوق الإنسان في إيران" (إيران هيومن رايتس) ومقرها في النرويج، الاثنين بأن حصيلة القتلى من المتظاهرين ارتفعت إلى 648 على الأقل، محذّرة من أنها مرشحة للارتفاع وقد تكون قد بلغت بضعة آلاف.