13
o
بيروت
11
o
طرابلس
12
o
صور
13
o
جبيل
12
o
صيدا
13
o
جونية
10
o
النبطية
4
o
زحلة
1
o
بعلبك
1
o
بشري
5
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
عربي-دولي
مسكنة ودير حافر منطقة عسكرية مغلقة… الجيش السوري يصدر أوامر انسحاب لقسد
Lebanon 24
13-01-2026
|
04:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت هيئة العمليات العسكرية في
الجيش السوري
جعل مسكنة ودير حافر في ريف حلب الشرقي منطقة عسكرية مغلقة، مطالبةً جميع المجموعات المسلحة في مسكنة ودير حافر بالانسحاب إلى شرق
الفرات
.
وأكدت الهيئة أنها ستمنع المجاميع المسلحة في المنطقة من استخدامها منطلقًا لعملياتها الإجرامية، داعيةً المدنيين إلى الابتعاد عن مواقع "قسد" داخل
المنطقة العسكرية
المغلقة.
وكان الجيش السوري أكد أن أي تحرك عسكري من قسد سيقابل برد عنيف.
وأوضحت هيئة العمليات أن الجيش "رصد وصول المزيد من المجاميع المسلحة إلى نقاط الانتشار في ريف حلب الشرقي قرب مسكنة ودير حافر".
كما أضافت أن تلك "التعزيزات ضمت مقاتلين من قسد وفلولا من النظام البائد". وأكد الجيش أنه يقوم بدراسة وتقييم الوضع الميداني بشكل مباشر وفوري.
إلى ذلك، شدد الجيش على أن "استقدام تنظيم قسد لمجاميع إرهابية هو تصعيد خطير". وأكد أنه "لن يقف مكتوف الأيدي تجاه هذا التصعيد".
