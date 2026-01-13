بحسب البحوث الفلكية.. هذا موعد بدء شهر رمضان

استعدت معاهد البحوث الفلكية في إجراء دراساتها لتحديد موعد غرة وذلك مع اقتراب موعد بدء الشهر الفضيل.



وفي هذا الإطار، أكد غريب، الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، لـ"العربية" وأن المقبل الموافق 18 كانون الثاني سيشهد ظاهرة فلكية سيتحدد بعدها بشكل حاسم موعد أول أيام الشهر .



وأضاف أن هذه الظاهرة تتمثل في حدوث اقتران كامل بين القمر والشمس والأرض، حيث تصطف الأجرام السماوية الثلاثة على استقامة واحدة، موضحاً أن هذا الاقتران الفلكي يُعد مؤشراً علمياً على نهاية شهر رجب فلكياً.



ولفت إلى أن شهر رجب الحالي سيكون متمماً لـ30 يوماً، على أن تكون غرة شهر شعبان فلكياً يوم 20 كانون الثاني الجاري، وذلك وفقاً للحسابات الفلكية الدقيقة التي يجريها المعهد.



وبحسب الدراسات فإن سيولد مباشرة يوم الأربعاء الموافق 18 شباط المقبل ليكون هو المتمم لشهر شعبان، فيما تكون غرة شهر رمضان المعظم فلكياً الخميس 19 شباط.



وتشير التوقعات إلى أن الأجواء المناخية خلال شهر رمضان ستكون شتوية معتدلة، مما سينعكس إيجاباً على عدد ساعات الصيام التي من المتوقع أن تبدأ بـ13 ساعة و20 دقيقة تقريباً في اليوم الأول، وتزداد تدريجياً خلال أيام الشهر الكريم.









