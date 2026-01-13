تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بحسب البحوث الفلكية.. هذا موعد بدء شهر رمضان

Lebanon 24
13-01-2026 | 04:46
A-
A+
Doc-P-1467830-639039016810959599.webp
Doc-P-1467830-639039016810959599.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استعدت معاهد البحوث الفلكية في إجراء دراساتها لتحديد موعد غرة رمضان وذلك مع اقتراب موعد بدء الشهر الفضيل. 

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور محمد غريب، الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، لـ"العربية" وأن يوم الأحد المقبل الموافق 18 كانون الثاني سيشهد ظاهرة فلكية سيتحدد بعدها بشكل حاسم موعد أول أيام الشهر الكريم.

وأضاف أن هذه الظاهرة تتمثل في حدوث اقتران كامل بين القمر والشمس والأرض، حيث تصطف الأجرام السماوية الثلاثة على استقامة واحدة، موضحاً أن هذا الاقتران الفلكي يُعد مؤشراً علمياً على نهاية شهر رجب فلكياً.

ولفت إلى أن شهر رجب الحالي سيكون متمماً لـ30 يوماً، على أن تكون غرة شهر شعبان فلكياً يوم 20 كانون الثاني الجاري، وذلك وفقاً للحسابات الفلكية الدقيقة التي يجريها المعهد.

وبحسب الدراسات فإن هلال شهر رمضان سيولد مباشرة يوم الأربعاء الموافق 18 شباط المقبل ليكون هو المتمم لشهر شعبان، فيما تكون غرة شهر رمضان المعظم فلكياً الخميس 19 شباط.

وتشير التوقعات إلى أن الأجواء المناخية خلال شهر رمضان ستكون شتوية معتدلة، مما سينعكس إيجاباً على عدد ساعات الصيام التي من المتوقع أن تبدأ بـ13 ساعة و20 دقيقة تقريباً في اليوم الأول، وتزداد تدريجياً خلال أيام الشهر الكريم.



Advertisement
مواضيع ذات صلة
موعد شهر رمضان 2026.. الحسابات الفلكية تكشف
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 16:07:30 Lebanon 24 Lebanon 24
البساط يقود تحركاً لحماية القدرة الشرائية للبنانيين قبل شهر رمضان
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 16:07:30 Lebanon 24 Lebanon 24
المطران عودة: لنتعلم من يوسف الصديق أن تكون حياتنا لا بحسب إنسان بل بحسب مشيئة الله
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 16:07:30 Lebanon 24 Lebanon 24
بشأن تفاصيل زلزال تركيا.. توضيح من المعهد القومي للبحوث الفلكية
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 16:07:30 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

المعهد القومي للبحوث

هلال شهر رمضان

الدكتور محمد

محمد غريب

يوم الأحد

30 يوما

الكريم

الظاهر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2026-01-13
Lebanon24
08:50 | 2026-01-13
Lebanon24
08:45 | 2026-01-13
Lebanon24
08:22 | 2026-01-13
Lebanon24
08:00 | 2026-01-13
Lebanon24
07:54 | 2026-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24