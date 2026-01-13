تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
عراقجي يبرّر قطع الإنترنت في إيران بـ"عمليات إرهابية"
Lebanon 24
13-01-2026
|
04:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال
وزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي
إن قرار حجب الإنترنت في بلاده، المستمر منذ أكثر من أربعة أيام، جاء بعد ما وصفه ببدء “عمليات إرهابية” رافقت التظاهرات، التي انطلقت أساساً احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية.
وفي مقابلة تلفزيونية مع قناة "
الجزيرة
"، أوضح
عراقجي
أن الحكومة
الإيرانية
تعاملت مع الاحتجاجات في بدايتها عبر الحوار المباشر ولقاء ممثلي المحتجين، مشيراً إلى أن قطع الإنترنت لم يحصل خلال المرحلة السلمية من التظاهرات، بل بعد رصد اتصالات وأوامر تُدار من خارج البلاد على حدّ قوله.
في المقابل، اتهمت منظمات حقوقية السلطات الإيرانية بحجب الإنترنت بهدف التغطية على حملة قمع واسعة، قالت إنها أسفرت عن سقوط مئات القتلى، وربما أكثر.
تابع
