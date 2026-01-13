قال إن قرار حجب الإنترنت في بلاده، المستمر منذ أكثر من أربعة أيام، جاء بعد ما وصفه ببدء “عمليات إرهابية” رافقت التظاهرات، التي انطلقت أساساً احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية.



وفي مقابلة تلفزيونية مع قناة " "، أوضح أن الحكومة تعاملت مع الاحتجاجات في بدايتها عبر الحوار المباشر ولقاء ممثلي المحتجين، مشيراً إلى أن قطع الإنترنت لم يحصل خلال المرحلة السلمية من التظاهرات، بل بعد رصد اتصالات وأوامر تُدار من خارج البلاد على حدّ قوله.



في المقابل، اتهمت منظمات حقوقية السلطات الإيرانية بحجب الإنترنت بهدف التغطية على حملة قمع واسعة، قالت إنها أسفرت عن سقوط مئات القتلى، وربما أكثر.





Advertisement