عربي-دولي

في مستشفى في روسيا... وفاة 9 أطفال في عطلة رأس السنة

Lebanon 24
13-01-2026 | 05:19
أكدت وزارة الصحة في مقاطعة كيميروفو في سيبيريا الروسية، عن وفاة 9 رضع في مستشفى نوفوكوزنتسك للولادة رقم 1، خلال عطلة رأس السنة.

وقالت الوزارة إن المستشفى شهد 234 ولادة خلال الفترة من 1 كانون الاول إلى 11 كانون الثاني، وكان هناك 17 مولودا في حالة خطيرة، منهم 16 طفلا خديجا، بينهم مواليد بوزن منخفض للغاية".

وأوضحت أن جميع المواليد الـ17 كانوا يعانون من عدوى حادة تنتقل داخل الرحم، بينما كان أحدهم يعاني من نقص المناعة الأولي.
 
وأضافت الوزارة أن "بعضهم مكث في وحدة العناية المركزة أكثر من 30 يوما، ولا يزال هناك 4 حالات في وحدة العناية المركزة حتى الآن". (روسيا اليوم)
 
 
