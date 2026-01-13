على خلفية الاحتجاجات.. إيران تحيل بعض كبار المسؤولين إلى القضاء

أعلنت ، الثلاثاء، إحالة بعض كبار المسؤولين في الدولة إلى ، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أيام.

ونقلت وكالة أنباء "تسنيم" عن رئيس ، قوله: "أحيلت قضايا بعض كبار المسؤولين في الدولة، الذين لم يلتزموا بواجباتهم في تلبية الاحتياجات العامة، إلى القضاء".



وتابع: "أما الشركات والمصانع والبنوك التي لم تتخذ إجراءات للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالعملات الأجنبية، فستمنح مهلة أسبوعا واحدا، وفي حال عدم التزامها خلال هذه المدة ستحال إلى القضاء".



وأفادت الوكالة أيضا برفع دعوى قضائية بشأن و"تقصيره، وستحال إلى القضاء قريبا". (سكاي نيوز عربية)