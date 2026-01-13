الأمم المتحدة: مقتل 100 طفل في غزة رغم "وقف إطلاق النار"

قتل ما لا يقل عن 100 طفل في غارات جوية وأعمال عنف في غزة، منذ بدء وقف إطلاق النار قبل 3 أشهر، حسبما أعلنت ، الثلاثاء.



ومن مدينة غزة، قال المتحدث باسم للطفولة (يونيسيف) للصحفيين في : "قتل أكثر من 100 طفل في غزة منذ وقف إطلاق النار مطلع أكتوبر، مما يعني مقتل صبي أو فتاة يوميا تقريبا خلال فترة وقف إطلاق النار".



وأشار إلى أن الأطفال قتلوا في "قصف جوي وغارات بمسيرات بما يشمل الانتحارية منها، وقصف بالدبابات، وبالذخيرة الحية".

