مضيفة طيران قبرصية.. ما علاقتها بسقوط طائرة رئيس الأركان الليبي؟

أفادت وسائل إعلام تركية، الثلاثاء، بأن السلطات في اعتقلت واستجوبت مضيفة طيران قبرصية، بشأن حادثة سقوط طائرة الفريق أول ركن محمد الحداد ومرافقيه.

و كشف موقع TR724 ، نقلا عن تحقيقات صحفية منشورة في موقع T24، أن السلطات قامت باحتجاز مضيفة طيران تحمل جنسية ، كانت ضمن طاقم الطائرة المنكوبة إلى قبل وقوع الحادث، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بشأن سقوط الطائرة .



وأوضح التقرير أن المضيفة خضعت للاستجواب داخل فرع في أنقرة، بقرار من مكتب وبمشاركة مباشرة من جهاز الاستخبارات التركي (MIT)، نظرا لحساسية القضية وأهمية الشخصيات التي كانت المنكوبة، إضافة إلى الملابسات المحيطة بالحادث.



وبحسب المصدر، فإن التحقيقات لا تقتصر على الأجهزة القضائية والأمنية التقليدية، بل تشمل أيضا جهاز الاستخبارات التركي، في ظل وجود تساؤلات معقدة تتعلق بطبيعة الرحلة وترتيباتها الأمنية.



وأشار التقرير إلى بروز سؤالين محوريين بعد الحادث:

الأول، لماذا وصل الوفد الليبي هذه المرة على متن طائرة خاصة وليس عبر الرحلات المعتادة؟

والثاني، سبب تغيير طاقم الطائرة التي قامت بنقل الطائرة التابعة لشركة طيران تعمل من مالطا إلى تركيا، قبل إعادتها لاحقا إلى .



وأكدت المصادر أن التحقيقات ما تزال مفتوحة وسرية، في انتظار نتائج فنية وأمنية أوسع قد تُسهم في كشف ملابسات الحادث والخلفيات المرتبطة به، وسط اهتمام إعلامي وأمني متزايد داخل تركيا وخارجها.