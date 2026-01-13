تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
يتسبّب بأعراض خطيرة... ما هو السلاح السريّ الذي استخدمته أميركا خلال إعتقال مادورو؟
Lebanon 24
13-01-2026
08:00
ذكر موقع "
روسيا اليوم
"، أنّ الصحافية والموظفة السابقة في
وزارة الخارجية الأميركية
ساشا إنغبر، كشفت أنّ لدى
واشنطن
جهاز يعتقد أنه قادر على التسبب بـ"متلازمة هافانا"، استولت عليه
القوات الخاصة
الأميركية خلال عملية عسكرية قبل عدة أشهر.
وقالت إنغبر إنّ "الجهاز، الذي لا تزال تفاصيل مصدره غير معلنة، خضع بالفعل لاختبارات، وهو حالياً تحت إشراف وزارة الحرب الأميركية "
البنتاغون
".
وأضافت أنّ "مصادرها بدأت التحقيق في الأمر بعد ظهور مقابلة على وسائل التواصل الاجتماعي مع شخص يدّعي أنه من جهاز الأمن الرئاسي
الفنزويلي
، زعم فيها أن حراس الرئيس
نيكولاس مادورو
تمّ تحييدهم بطريقة غامضة أثناء محاولة اعتقاله".
وأشارت إنغبر إلى أنّ "هناك احتمالاً آخر يتمثّل في أن يكون الجهاز قد تم شراؤه بدلاً من الاستيلاء عليه".
وتُعرف "متلازمة هافانا" بمجموعة من الأعراض التي تشمل الدوار، الغثيان، الصداع، واضطرابات السمع.
وقد ظهرت لأول مرة لدى دبلوماسيين أميركيين في كوبا بين عامَي 2016 و2017، ثم سُجّلت حالات مشابهة في
الصين
عام 2018، فضلاً عن تقارير لاحقة من فيينا، ودول أفريقية، وطاجيكستان، وروسيا. (روسيا اليوم)
