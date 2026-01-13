تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

يتسبّب بأعراض خطيرة... ما هو السلاح السريّ الذي استخدمته أميركا خلال إعتقال مادورو؟

Lebanon 24
13-01-2026 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1467868-639039079424442745.png
Doc-P-1467868-639039079424442745.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ الصحافية والموظفة السابقة في وزارة الخارجية الأميركية ساشا إنغبر، كشفت أنّ لدى واشنطن جهاز يعتقد أنه قادر على التسبب بـ"متلازمة هافانا"، استولت عليه القوات الخاصة الأميركية خلال عملية عسكرية قبل عدة أشهر. 

وقالت إنغبر إنّ "الجهاز، الذي لا تزال تفاصيل مصدره غير معلنة، خضع بالفعل لاختبارات، وهو حالياً تحت إشراف وزارة الحرب الأميركية "البنتاغون".
وأضافت أنّ "مصادرها بدأت التحقيق في الأمر بعد ظهور مقابلة على وسائل التواصل الاجتماعي مع شخص يدّعي أنه من جهاز الأمن الرئاسي الفنزويلي، زعم فيها أن حراس الرئيس نيكولاس مادورو تمّ تحييدهم بطريقة غامضة أثناء محاولة اعتقاله".

وأشارت إنغبر إلى أنّ "هناك احتمالاً آخر يتمثّل في أن يكون الجهاز قد تم شراؤه بدلاً من الاستيلاء عليه".
 
وتُعرف "متلازمة هافانا" بمجموعة من الأعراض التي تشمل الدوار، الغثيان، الصداع، واضطرابات السمع.
 
وقد ظهرت لأول مرة لدى دبلوماسيين أميركيين في كوبا بين عامَي 2016 و2017، ثم سُجّلت حالات مشابهة في الصين عام 2018، فضلاً عن تقارير لاحقة من فيينا، ودول أفريقية، وطاجيكستان، وروسيا. (روسيا اليوم)
 
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب: تسببنا في انقطاع الكهرباء في كاراكاس لتنفيذ اعتقال مادورو
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 19:01:09 Lebanon 24 Lebanon 24
ما هو السلاح الذي استخدمته إسرائيل لاغتيال الطبطبائي؟
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 19:01:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الكوبي يدعو أميركا اللاتينية الى "رصّ الصفوف" بعد اعتقال مادورو
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 19:01:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الفنزويلي: مقتل 24 ضابطا فنزويليا خلال اعتقال مادورو
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 19:01:09 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الخارجية الأميركية

نيكولاس مادورو

وزارة الخارجية

القوات الخاصة

روسيا اليوم

البنتاغون

الفنزويلي

دبلوماسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-01-13
Lebanon24
11:52 | 2026-01-13
Lebanon24
11:43 | 2026-01-13
Lebanon24
11:39 | 2026-01-13
Lebanon24
11:33 | 2026-01-13
Lebanon24
11:33 | 2026-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24