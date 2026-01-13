يتسبّب بأعراض خطيرة... ما هو السلاح السريّ الذي استخدمته أميركا خلال إعتقال مادورو؟

ذكر موقع " "، أنّ الصحافية والموظفة السابقة في ساشا إنغبر، كشفت أنّ لدى جهاز يعتقد أنه قادر على التسبب بـ"متلازمة هافانا"، استولت عليه الأميركية خلال عملية عسكرية قبل عدة أشهر.



وقالت إنغبر إنّ "الجهاز، الذي لا تزال تفاصيل مصدره غير معلنة، خضع بالفعل لاختبارات، وهو حالياً تحت إشراف وزارة الحرب الأميركية " ".

وأضافت أنّ "مصادرها بدأت التحقيق في الأمر بعد ظهور مقابلة على وسائل التواصل الاجتماعي مع شخص يدّعي أنه من جهاز الأمن الرئاسي ، زعم فيها أن حراس الرئيس تمّ تحييدهم بطريقة غامضة أثناء محاولة اعتقاله".



وأشارت إنغبر إلى أنّ "هناك احتمالاً آخر يتمثّل في أن يكون الجهاز قد تم شراؤه بدلاً من الاستيلاء عليه".

وتُعرف "متلازمة هافانا" بمجموعة من الأعراض التي تشمل الدوار، الغثيان، الصداع، واضطرابات السمع.

وقد ظهرت لأول مرة لدى دبلوماسيين أميركيين في كوبا بين عامَي 2016 و2017، ثم سُجّلت حالات مشابهة في عام 2018، فضلاً عن تقارير لاحقة من فيينا، ودول أفريقية، وطاجيكستان، وروسيا. (روسيا اليوم)