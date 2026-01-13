خوفاً على أمنه الشخصيّ... هذا ما فعله كيم جونغ أون

في مؤشّر قد يدلّ على أنه يخشى على حياته بحسب محللين، عيّن الزعيم الكوري بدلاء من ثلاثة مسؤولين عن أمنه الشخصي.

وأفادت وزارة التوحيد في المعنية بالعلاقات مع بأنه تمّ تغيير مديري ثلاث وكالات حكومية معنية بأمن كيم.

وتم اختيار المسؤولين الجدد خلال عرض عسكري في شهر تشرين الأول الماضي.