مسؤول إيرانيّ: هذه حصيلة قتلى الإحتجاجات

قال مسؤول إيرانيّ لوكالة " "، إنّ نحو 2000 شخص قُتِلوا خلال الاحتجاجات في ، بينهم رجال أمن.

وأضاف المسؤول الإيرانيّ، أنّ "الإرهابيين" هم سبب عدد القتلى".