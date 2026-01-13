عُيِّنَ وزيراً... من هو الكابتن خوان إسكالونا حارس مادورو السابق؟

عيّنت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ، الكابتن خوان إسكالونا أحد الحراس الشخصيين السابقين لنيكولاس ، وزيراً في حكومتها.



وكان إسكالونا معاونًا سابقًا لهوغو تشافيز، ومن ثم أصبح عضوًا في فريق حماية مادورو إلى أن أُلقي القبض على الأخير مع زوجته سيليا فلوريس في الثالث من كانون الثاني في عملية عسكرية أميركية في كراكاس. (العربية)

