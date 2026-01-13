إشارة غامضة.. هل هي رسالة من كائنات فضائيّة إلى سكان الأرض؟

ذكرت "العربية"، أنّ البشرية على الأرضية تلقت رسالة غامضة مدتها عشر ثوانٍ فقط من الفضاء الخارجيّ.

وأثارت الرسالة موجة من الهلع والحيرة في أوساط العلماء الذين تمكنوا من التقاطها، وقالوا إن الإشارة يعود مصدرها إلى مكان مجهول في أعماق الفضاء، وهو ما يعني أن باب التكهنات والاحتمالات يظل مفتوحاً.



وقال تقرير نشرته جريدة " ميل" ، إن مصدر الإشارة الغامضة هو أحد أبعد النقاط في ، فيما لا يزال العلماء يحاولون فهم أصول هذه الرسالة.



وأكد قمران صناعيان تابعان للأرض أن الإشارة الغامضة أتت من نقطة تبعد 13 مليار سنة ضوئية عن الأرض، يُرجح أنها ناتجة عن انفجار مستعر أعظم عندما كان عمر الكون 730 مليون سنة فقط.



وكلما كان الجسم أبعد في الفضاء، استغرقت إشارته وقتاً أطول للوصول إلينا، لذا عندما نرى انفجاراً أو نجماً بعيداً جداً، فإننا في الواقع ننظر إلى ما حدث هناك قبل مليارات السنين، وكأنها آلة زمنية تُرينا الماضي.



وفي هذه الحالة، يعتقد العلماء أن انفجار أشعة غاما عالي الطاقة هذا، والذي أطلقوا عليه اسم "GRB 250314A"، ناتج عن أقدم مستعر أعظم تم تسجيله على الإطلاق منذ فجر التاريخ.



وأشعة غاما هي أشكال غير مرئية من الضوء فائقة القوة. وتُعدّ هذه الانفجارات النجمية المصدرَ الأقوى للإشعاع المعروف في الكون، وهي ناتجة عن انفجارات نجمية هائلة، وتظهر على كوكبنا على شكل ومضات فائقة السطوع.



ولا يزال العلماء غير متأكدين من سبب تشابه هذا المستعر الأعظم القديم من بدايات الكون مع النجوم المتفجرة التي نراها اليوم في كوننا الحديث القريب.



وإذا كان هذا الانفجار هو المصدر الحقيقي للإشارة، يتوقع باحثون من الأميركية ووكالة الفضاء الأوروبية أن تكون النجوم المبكرة أكبر حجماً وأكثر سخونة، وأن تُنتج انفجارات أكثر شراسة مما أشارت إليه الإشارة الغامضة. (العربية)