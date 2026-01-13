تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

إشارة غامضة.. هل هي رسالة من كائنات فضائيّة إلى سكان الأرض؟

Lebanon 24
13-01-2026 | 09:00
ذكرت "العربية"، أنّ البشرية على الكرة الأرضية تلقت رسالة غامضة مدتها عشر ثوانٍ فقط من الفضاء الخارجيّ.
 
وأثارت الرسالة موجة من الهلع والحيرة في أوساط العلماء الذين تمكنوا من التقاطها، وقالوا إن الإشارة يعود مصدرها إلى مكان مجهول في أعماق الفضاء، وهو ما يعني أن باب التكهنات والاحتمالات يظل مفتوحاً.

وقال تقرير نشرته جريدة "ديلي ميل" البريطانية، إن مصدر الإشارة الغامضة هو أحد أبعد النقاط في الكون، فيما لا يزال العلماء يحاولون فهم أصول هذه الرسالة.

وأكد قمران صناعيان تابعان للأرض أن الإشارة الغامضة أتت من نقطة تبعد 13 مليار سنة ضوئية عن الأرض، يُرجح أنها ناتجة عن انفجار مستعر أعظم عندما كان عمر الكون 730 مليون سنة فقط.

وكلما كان الجسم أبعد في الفضاء، استغرقت إشارته وقتاً أطول للوصول إلينا، لذا عندما نرى انفجاراً أو نجماً بعيداً جداً، فإننا في الواقع ننظر إلى ما حدث هناك قبل مليارات السنين، وكأنها آلة زمنية تُرينا الماضي.

وفي هذه الحالة، يعتقد العلماء أن انفجار أشعة غاما عالي الطاقة هذا، والذي أطلقوا عليه اسم "GRB 250314A"، ناتج عن أقدم مستعر أعظم تم تسجيله على الإطلاق منذ فجر التاريخ.

وأشعة غاما هي أشكال غير مرئية من الضوء فائقة القوة. وتُعدّ هذه الانفجارات النجمية المصدرَ الأقوى للإشعاع المعروف في الكون، وهي ناتجة عن انفجارات نجمية هائلة، وتظهر على كوكبنا على شكل ومضات فائقة السطوع.

ولا يزال العلماء غير متأكدين من سبب تشابه هذا المستعر الأعظم القديم من بدايات الكون مع النجوم المتفجرة التي نراها اليوم في كوننا الحديث القريب.

وإذا كان هذا الانفجار هو المصدر الحقيقي للإشارة، يتوقع باحثون من وكالة ناسا الأميركية ووكالة الفضاء الأوروبية أن تكون النجوم المبكرة أكبر حجماً وأكثر سخونة، وأن تُنتج انفجارات أكثر شراسة مما أشارت إليه الإشارة الغامضة. (العربية)
