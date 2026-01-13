العثور على أسلحة وأجهزة إلكترونية للتجسس في إيران

قالت السلطات إنها عثرت خلال عمليات تفتيش على 1300 قطعه سلاح وأجهزة إلكترونية للتجسس والتخريب بينها أجهزة "ستار لينك".

وأفادت " " أنه تم اعتقال مسلح في منطقة تهرانبارس في .



وأضافت أنه خلال عمليات اعتقال مسلحين تم 1300 قطعة سلاح.



وأشارت إلى أنه تم اعتقال اثنين من أعضاء جماعة "جيش العدل" المصنفة إرهابية في خلال محاولتي دخول البلاد بهدف القيام بعمليات تخريب. (روسيا اليوم)