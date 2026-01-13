تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
عربي-دولي
ترامب للمتظاهرين في إيران: المساعدة في الطريق
Lebanon 24
13-01-2026
|
16:52
توجه الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
إلى المحتجين الإيرانيين طالباً منهم بالإستمرار بالتظاهر والسيطرة على المؤسسات.
وكتب عبر حسابه على "Truth Social": "احفظوا أسماء القتلة والمعتدين. سيدفعون ثمناً باهظاً. لقد ألغيت الاجتماعات مع المسؤولين الإيرانيين حتى يتوقف قتل المحتجين".
وأضاف: "المساعدة في الطريق".
