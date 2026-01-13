ترامب للمتظاهرين في إيران: المساعدة في الطريق

توجه الرئيس الأميركي إلى المحتجين الإيرانيين طالباً منهم بالإستمرار بالتظاهر والسيطرة على المؤسسات.

وكتب عبر حسابه على "Truth Social": "احفظوا أسماء القتلة والمعتدين. سيدفعون ثمناً باهظاً. لقد ألغيت الاجتماعات مع المسؤولين الإيرانيين حتى يتوقف قتل المحتجين".

وأضاف: "المساعدة في الطريق".