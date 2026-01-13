إسترداد 24 قطعة سلاح أثرية مسروقة من المتحف الوطني في دمشق

استرد في ، 24 قطعة سلاح أثرية كانت قد سرقت من القسم القديم للأسلحة والمعدات الحربية التي مرت خلال فترات مختلفة من تاريخ .



وقالت ، عبر صفحتها على " "، إن فرع المباحث الجنائية في محافظة دمشق، تمكن بعد متابعة ورصد دقيق، من إلقاء القبض على متهمين لتورطهما في سرقة قطع سلاح أثرية من المتحف الوطني في دمشق.

وأقرّ الموقوغون بسرقة القطع وبيعها لعدد من تجار الأسلحة، فيما تستمر الجهود لاستعادة بقية القطع المسروقة. (ارم نيوز)





