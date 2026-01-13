الهجري: نطالب بإقليم درزي مستقل

دعا الشيخ إلى إقامة إقليم مستقل ومتحالف مع ، وقال لصحيفة " " الإسرائيليّة "نطالب ليس فقط بالإدارة الذاتية، بل بإقليم درزي مستقل. المطلب المركزي هو الكامل، مع إمكانية المرور بمرحلة انتقالية من الحكم الذاتي تحت إشراف طرف عربي خارجي".

وأضاف الهجري: "إسرائيل هي الطرف المناسب لهذا الدور. نرى أنفسنا جزءاً لا يتجزأ من الإطار الاستراتيجي لإسرائيل، وذراعاً متحالفة معها".

وتابع: "ليس سرّاً أن إسرائيل كانت الدولة الوحيدة في العالم التي تدخّلت عسكرياً وأنقذتنا من إبادة جماعية كانت تجري بالفعل". (الامارات 24)