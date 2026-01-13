غداً... موجة برد جديدة ستشهدها السعوديّة

أعلن المتحدث باسم الأرصاد حسين ، أن ستشهد موجة برد جديدة اعتبارًا من ، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 1 و3 درجات مئوية.



وستشمل المناطق الأكثر برودة تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، وشمال .

كما سيمتد هذا التأثير ليشمل أجزاء من ، والقصيم، والمنطقة الشرقية. (العربية)