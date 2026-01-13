تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
غداً... موجة برد جديدة ستشهدها السعوديّة
Lebanon 24
13-01-2026
|
10:46
أعلن المتحدث باسم الأرصاد
السعودية
حسين
القحطاني
، أن
المملكة
ستشهد موجة برد جديدة اعتبارًا من
الغد
، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 1 و3 درجات مئوية.
وستشمل المناطق الأكثر برودة تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، وشمال
المدينة المنورة
.
كما سيمتد هذا التأثير ليشمل أجزاء من
الرياض
، والقصيم، والمنطقة الشرقية. (العربية)
