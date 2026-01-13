مطالبة بإعدام الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول

قالت محكمة في إن مدعياً مستقلاً طالب بتوقيع عقوبة الإعدام بحق الرئيس السابق لاتهامه بالتمرد، على خلفية فرضه الأحكام العرفية في كانون الأول 2024.

وذكرت وكالة «يونهاب» الجنوبية للأنباء أن فريق المدعي المستقل تشو إيون سوك تقدم بالطلب لدى الجزئية المركزية.

ويواجه يول الذي تم عزله في نيسان الماضي سلسلة من المحاكمات الجنائية على خلفية فرضه الأحكام العرفية، وفضائح أخرى تتعلق بفترة رئاسته.

وأغرق يون الجنوبية في أزمة سياسية عندما سعى إلى تقويض الحكم المدني في ديسمبر 2024، قبل أن يعتقل ليصبح أول رئيس جنوبي يحتجز وهو في السلطة.

وفي نيسان الماضي عُزل يون من منصبه، وانتخب ميونغ خلفاً له بعد أشهر، لكنه لا يزال يحاكم بتهمة التمرد، وجرائم أخرى مرتبطة بإعلانه الأحكام العرفية.