تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

تقرير إسرائيلي: ارتفاع كبير في هجمات المستوطنين بالضفة الغربية

Lebanon 24
13-01-2026 | 11:52
A-
A+
Doc-P-1468018-639039272406867517.png
Doc-P-1468018-639039272406867517.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في تقرير لها عن ارتفاع ملحوظ في اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية خلال عام 2025، بنسبة بلغت 25% مقارنة بالعام السابق.

واستندت الصحيفة إلى بيانات وزارة الدفاع الإسرائيلية التي تصنف تلك الاعتداءات تحت بند "الجرائم القومية"، مشيرة إلى تسجيل 1720 عملية اعتداء منذ اندلاع الحرب في غزة، وأعربت عن قلقها إزاء عدم تلقي هذه الجرائم رداً كافياً من الشرطة وجهاز الأمن الداخلي "الشاباك".

وأوضحت الأرقام أن عام 2025 شهد 845 حادثة أدت إلى إصابة أكثر من 200 فلسطيني ومقتل أربعة، بينما أسفرت 675 هجوماً في عام 2024 عن إصابة 149 شخصاً ومقتل ستة.

وسجل النصف الأول من عام 2025 وحده 440 حادثة، بارتفاع قدره 39% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، كما شهد شهر حزيران 100 حادثة مقابل 67 في الشهر ذاته من العام السابق.

ولفت التقرير أيضاً إلى تصاعد الاعتداءات على قوات الجيش الإسرائيلي، مع تسجيل أكثر من 100 حادث منذ بداية الحرب، بينها 63 حادثة في عام 2025، بزيادة تقارب 10% عن العام السابق.

وأعرب مسؤولون عسكريون كبار عن شكوكهم في قدرة الشرطة على التعامل مع هذه الظاهرة، محذرين من أن استمرارها قد يفرض تحويل قوات عسكرية كبيرة إلى الضفة الغربية، مما يستنزف القدرات العملياتية ويعقد المشهد الأمني، ويدفع المنطقة نحو خطر تصعيد أوسع. (MCD)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مندوب فلسطين بمجلس الأمن: يجب وقف سياسة التهجير والإحلال وهجمات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 21:33:00 Lebanon 24 Lebanon 24
مركز بتسيلم الإسرائيلي: الجيش سلح وجند آلاف المستوطنين في مستوطنات الضفة الغربية
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 21:33:00 Lebanon 24 Lebanon 24
هآرتس: إسرائيل تستغل تجاهل العالم لعنف المستوطنين لفرض وقائع جديدة على الأرض بالضفة الغربية
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 21:33:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: أنباء عن عملية دهس قرب مستوطنة عطيرت وسط الضفة الغربية
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 21:33:00 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الدفاع الإسرائيلية

الضفة الغربية

وزارة الدفاع

الفلسطينيين

الإسرائيلية

الإسرائيلي

إسرائيل

الشاباك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
14:10 | 2026-01-13
Lebanon24
14:00 | 2026-01-13
Lebanon24
13:51 | 2026-01-13
Lebanon24
13:34 | 2026-01-13
Lebanon24
13:13 | 2026-01-13
Lebanon24
12:50 | 2026-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24