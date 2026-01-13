تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
تقرير إسرائيلي: ارتفاع كبير في هجمات المستوطنين بالضفة الغربية
Lebanon 24
13-01-2026
|
11:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت صحيفة "هآرتس"
الإسرائيلية
في تقرير لها عن ارتفاع ملحوظ في اعتداءات المستوطنين على
الفلسطينيين
في
الضفة الغربية
خلال عام 2025، بنسبة بلغت 25% مقارنة بالعام السابق.
واستندت الصحيفة إلى بيانات
وزارة الدفاع الإسرائيلية
التي تصنف تلك الاعتداءات تحت بند "الجرائم القومية"، مشيرة إلى تسجيل 1720 عملية اعتداء منذ اندلاع الحرب في غزة، وأعربت عن قلقها إزاء عدم تلقي هذه الجرائم رداً كافياً من الشرطة وجهاز الأمن الداخلي "
الشاباك
".
وأوضحت الأرقام أن عام 2025 شهد 845 حادثة أدت إلى إصابة أكثر من 200 فلسطيني ومقتل أربعة، بينما أسفرت 675 هجوماً في عام 2024 عن إصابة 149 شخصاً ومقتل ستة.
وسجل النصف الأول من عام 2025 وحده 440 حادثة، بارتفاع قدره 39% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، كما شهد شهر حزيران 100 حادثة مقابل 67 في الشهر ذاته من العام السابق.
ولفت التقرير أيضاً إلى تصاعد الاعتداءات على قوات الجيش
الإسرائيلي
، مع تسجيل أكثر من 100 حادث منذ بداية الحرب، بينها 63 حادثة في عام 2025، بزيادة تقارب 10% عن العام السابق.
وأعرب مسؤولون عسكريون كبار عن شكوكهم في قدرة الشرطة على التعامل مع هذه الظاهرة، محذرين من أن استمرارها قد يفرض تحويل قوات عسكرية كبيرة إلى الضفة الغربية، مما يستنزف القدرات العملياتية ويعقد المشهد الأمني، ويدفع المنطقة نحو خطر تصعيد أوسع. (MCD)
وزارة الدفاع الإسرائيلية
الضفة الغربية
وزارة الدفاع
الفلسطينيين
الإسرائيلية
الإسرائيلي
إسرائيل
الشاباك
