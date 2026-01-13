عطل عالمي ضرب منصة "إكس"

أفاد موقع "داون ديتيكتور" المتخصص برصد أعطال المواقع الإلكترونية، بتراجع العطل التقني الذي ضرب منصة "إكس" (المملوكة لإيلون ماسك)، وذلك بعد أن أبلغ عشرات الآلاف من المستخدمين حول العالم عن صعوبات في استخدام الخدمة يوم الثلاثاء.



ووفقاً للموقع، بدأت المشكلة قرابة الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت ، وبلغت ذروتها عند تسجيل أكثر من 28300 بلاغ داخل وحدها، قبل أن يتراجع الرقم إلى حوالي 700 بلاغ لاحقاً.



كما انخفضت البلاغات في المتحدة من أكثر من 8000 خلال الذروة إلى نحو 130 بلاغاً، وشهدت تراجعاً مماثلاً بعد أن كانت قد سجلت أكثر من 3200 إشعار بمشكلات تقنية.



وأوضح الموقع أنه يجمع تقارير الحالة من مصادر متعددة لتتبع الأعطال، مشيراً إلى أن العدد الفعلي للمستخدمين المتأثرين قد يختلف عن الأرقام المعلنة، لأن النظام يعتمد على البلاغات الطوعية من المستخدمين.



من جهتها، لم تعلق شركة "إكس" رسمياً على أسباب العطل حتى الآن.







