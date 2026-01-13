تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

عطل عالمي ضرب منصة "إكس"

Lebanon 24
13-01-2026 | 12:48
A-
A+
Doc-P-1468054-639039306208372032.png
Doc-P-1468054-639039306208372032.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أفاد موقع "داون ديتيكتور" المتخصص برصد أعطال المواقع الإلكترونية، بتراجع العطل التقني الذي ضرب منصة "إكس" (المملوكة لإيلون ماسك)، وذلك بعد أن أبلغ عشرات الآلاف من المستخدمين حول العالم عن صعوبات في استخدام الخدمة يوم الثلاثاء.

ووفقاً للموقع، بدأت المشكلة قرابة الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وبلغت ذروتها عند تسجيل أكثر من 28300 بلاغ داخل الولايات المتحدة وحدها، قبل أن يتراجع الرقم إلى حوالي 700 بلاغ لاحقاً.

كما انخفضت البلاغات في المملكة المتحدة من أكثر من 8000 خلال الذروة إلى نحو 130 بلاغاً، وشهدت كندا تراجعاً مماثلاً بعد أن كانت قد سجلت أكثر من 3200 إشعار بمشكلات تقنية.

وأوضح الموقع أنه يجمع تقارير الحالة من مصادر متعددة لتتبع الأعطال، مشيراً إلى أن العدد الفعلي للمستخدمين المتأثرين قد يختلف عن الأرقام المعلنة، لأن النظام يعتمد على البلاغات الطوعية من المستخدمين.

من جهتها، لم تعلق شركة "إكس" رسمياً على أسباب العطل حتى الآن.

 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بريطانيا تستعد لاتخاذ إجراءات صارمة ضد منصة "إكس" تشمل الحظر والغرامات الضخمة!
lebanon 24
Lebanon24
14/01/2026 03:33:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرع ينضم رسميًا إلى منصة "إكس"
lebanon 24
Lebanon24
14/01/2026 03:33:36 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب الرئيس الأميركي يحذّر الاتحاد الأوروبي من فرض غرامات على منصة "إكس"
lebanon 24
Lebanon24
14/01/2026 03:33:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الولايات المتحدة تنتقد تهديدات بريطانيا لمنصة "إكس"
lebanon 24
Lebanon24
14/01/2026 03:33:36 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

شرق الولايات المتحدة

الولايات المتحدة

إيلون ماسك

المملكة

من جهته

بترا

دمين

كندا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:54 | 2026-01-13
Lebanon24
16:43 | 2026-01-13
Lebanon24
16:00 | 2026-01-13
Lebanon24
16:00 | 2026-01-13
Lebanon24
15:51 | 2026-01-13
Lebanon24
15:30 | 2026-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24