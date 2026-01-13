في أول تعليق.. هذا ما أعلنته الأردن بعد قرار واشنطن بشأن "الإخوان المسلمين"

اشار الناطق باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، الى إن "الحكومة تابعت بيان وزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين بخصوص تصنيف جماعة الإخوان في ومصر ولبنان تنظيمات إرهابية".



وقال: في بيان: " إن جماعة الإخوان المسلمين في الأردن منحلة حكما منذ سنوات وهو ما أكده قرار قضائي صدر عام 2020، كما تم حظر كافة نشاطاتها في نيسان 2025".



وأكد أن "الأردن يتعامل مع كافة الملفات ضمن مصلحة الدولة ووفقا لأحكام والقانون".



وأعلنت وزارتا الخزانة والخارجية عن الإجراءات ضد الفروع والأردنية والمصرية للإخوان المسلمين، والتي قالت إنها تشكل خطرا على والمصالح الأميركية.



ووفقا لوزارة الخارجية الأميركية، "يحظر على أي شخص يقيم في الولايات المتحدة أو يخضع لولايتها القضائية تقديم دعم مادي أو موارد عن علم لمنظمة أجنبية مصنفة إرهابية، ويعتبر أي ممثل أو عضو في منظمة إرهابية أجنبية قابلًا للطرد من الولايات المتحدة".

