هل اقتربت الضربة الأميركية على ايران؟

أفادت القناة 12 بأن هنالك حالة تأهب قصوى مع تقديرات بعملية أميركية قريبة ضد ، وقالت: إن الضربة الأميركية ضد إيران باتت أقرب من أي وقت مضى.

وأضافت أن الرد سيتحدد وفق طبيعة وحجم العملية الأميركية.

إلى ذلك قالت هيئة البث الإسرائيلية إن تقديرات بأن يوجه الرئيس ضربة لإيران لإجبارها على التفاوض وفق شروط .

وأضافت أن تستنفر سلاح الجو والاستخبارات تحسبا لسيناريو رد إيراني ضد إسرائيل، لافتة إلى أن إسرائيل تتوقع أن هجوما عليها ردا على الضربة المرتقبة.