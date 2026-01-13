هل اقتربت الضربة الأميركية على ايران؟

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن هنالك حالة تأهب قصوى مع تقديرات بعملية أميركية قريبة ضد إيران، وقالت: إن الضربة الأميركية ضد إيران باتت أقرب من أي وقت مضى.
وأضافت أن الرد الإيراني سيتحدد وفق طبيعة وحجم العملية الأميركية.
إلى ذلك قالت هيئة البث الإسرائيلية إن تقديرات بأن يوجه الرئيس دونالد ترمب ضربة لإيران لإجبارها على التفاوض وفق شروط واشنطن.
وأضافت أن إسرائيل تستنفر سلاح الجو والاستخبارات تحسبا لسيناريو رد إيراني ضد إسرائيل، لافتة إلى أن إسرائيل تتوقع أن تشن إيران هجوما عليها ردا على الضربة المرتقبة.