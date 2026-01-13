فورًا… كندا تطلب من رعاياها مغادرة إيران!

دعت السلطات الكندية مواطنيها إلى مغادرة فورًا، في ظل التهديدات الصادرة عن الرئيس الأميركي .



وقالت الحكومة في بيان: "تجنبوا السفر إلى إيران بسبب الاحتجاجات المستمرة على مستوى البلاد والتوتر في المنطقة، وكذلك بسبب ارتفاع خطر الاعتقال والتطبيق غير المتوقع للقوانين المحلية. يجب عليكم مغادرة إيران فورا إذا كان ذلك ممكنا دون تهديد لسلامتكم. قدراتنا على تقديم الخدمات القنصلية في إيران محدودة للغاية".

