غوتيريش يهدد إسرائيل والسبب «الأونروا»

حذّر أنطونيو غوتيريش من أنه قد يحيلها إلى محكمة العدل الدولية إذا لم تلغ القوانين التي تستهدف وكالة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، وتعيد الأصول والممتلكات التي استولت عليها.

ووجه غوتيريش رسالة إلى ، قال فيها إن الأمم المتحدة لا يمكن أن تظل غير مبالية «بالإجراءات التي اتخذتها إسرائيل، والتي تتعارض تعارضاً مباشراً مع التزاماتها بموجب القانون الدولي. يجب التراجع عنها ‌دون إبطاء»