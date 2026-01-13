تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
غوتيريش يهدد إسرائيل والسبب «الأونروا»

Lebanon 24
13-01-2026 | 15:25
حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إسرائيل من أنه قد يحيلها إلى محكمة العدل الدولية إذا لم تلغ القوانين التي تستهدف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وتعيد الأصول والممتلكات التي استولت عليها.

ووجه غوتيريش رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال فيها إن الأمم المتحدة لا يمكن أن تظل غير مبالية «بالإجراءات التي اتخذتها إسرائيل، والتي تتعارض تعارضاً مباشراً مع التزاماتها بموجب القانون الدولي. يجب التراجع عنها ‌دون إبطاء»

وكان الكنيست أقر قانوناً في تشرين الأول ‌2024 ⁠يحظر على ‌الوكالة العمل في إسرائيل، ويمنع المسؤولين فيها من الاتصال بالوكالة، ثم عدّل هذا القانون، الشهر الماضي، ليحظر تزويد منشآت «الأونروا» بالكهرباء أو المياه.

