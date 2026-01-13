الجيش الأميركي يراقب التطورات في حلب ويدعو إلى ضبط النفس

أكد الأميركية الأميرال ، أن الجيش الأميركي يتابع عن كثب التطورات في محافظة حلب والمنطقة المحيطة بها في شمال .

وأضاف في بيان: «نحض جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب أي أعمال قد تؤدي إلى مزيد من تصعيد التوتر، وإعطاء الأولوية لحماية المدنيين والبنية التحتية الحيوية».

ودعا قائد جميع الأطراف للعودة إلى طاولة المفاوضات بحسن نية، والسعي إلى حل دائم من خلال الحوار، مؤكداً أن للولايات المتحدة وسوريا «مصلحة مشتركة في الحفاظ على السلام والاستقرار في جميع أنحاء المنطقة».