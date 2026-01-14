بألفاظ بذيئة.. ترامب يرد على رجل غاضب

انتشرت لقطات تم تداولها على تُظهر الرئيس الأميركي وهو يرد بألفاظ بذيئة ويرفع إصبعه الأوسط بوجه شخص غاضب أثناء زيارة لمصنع سيارات في ميشيغن.وشوهد خلال جولة في مصنع إف-150 في في ولاية ميشيغن، على ممشى مرتفع يطل على أرضية المصنع مرتديا معطفا أسود طويلا.ويُسمع في الفيديو بعض الصراخ غير المفهوم ثم يظهر ترامب رافعا إصبعه الأوسط في وجه الشخص الذي كان يصرخ.ولم يتم التعرف على هوية ذلك الشخص، لكن الناطق باسم ستيفن تشيونغ قال لوكالة فرانس برس إنه نال ما يستحقه.وأضاف: "كان شخصا مجنونا يصرخ بألفاظ نابية في نوبة غضب، ورد الرئيس بالطريقة المناسبة".وأفاد موقع "تي إم زي" بأن الشخص بدا أنه كان يقول متوجها إلى ترامب "حامي متحرش بالأطفال" في إشارة إلى قضية إبستين التي تشكّل موضوعا محرجا لدونالد ترامب سياسيا.(سكاي نيوز)