Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

بألفاظ بذيئة.. ترامب يرد على رجل غاضب

Lebanon 24
14-01-2026 | 00:54
انتشرت لقطات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب وهو يرد بألفاظ بذيئة ويرفع إصبعه الأوسط بوجه شخص غاضب أثناء زيارة لمصنع سيارات في ميشيغن.

وشوهد ترامب خلال جولة في مصنع فورد إف-150 في ديترويت في ولاية ميشيغن، على ممشى مرتفع يطل على أرضية المصنع مرتديا معطفا أسود طويلا.

ويُسمع في الفيديو بعض الصراخ غير المفهوم ثم يظهر ترامب رافعا إصبعه الأوسط في وجه الشخص الذي كان يصرخ.

ولم يتم التعرف على هوية ذلك الشخص، لكن الناطق باسم البيت الأبيض ستيفن تشيونغ قال لوكالة فرانس برس إنه نال ما يستحقه.

وأضاف: "كان شخصا مجنونا يصرخ بألفاظ نابية في نوبة غضب، ورد الرئيس بالطريقة المناسبة".

وأفاد موقع "تي إم زي" بأن الشخص بدا أنه كان يقول متوجها إلى ترامب "حامي متحرش بالأطفال" في إشارة إلى قضية جيفري إبستين التي تشكّل موضوعا محرجا لدونالد ترامب سياسيا.(سكاي نيوز)
 
مواضيع ذات صلة
سموتريتش يهاجم غولان بألفاظ حادة وردّ غير مسبوق
أوسيمهن غاضب من زميله لوكمان رغم فوز نيجيريا
منشور غاضب لممثلة شهيرة.. هل تعرضت للافتراء؟
الحرس الثوري يرد على ترامب: لا تخشى التهديدات الأميركية
عربي-دولي

منوعات

مواقع التواصل الاجتماعي

وكالة فرانس برس

دونالد ترامب

البيت الأبيض

سكاي نيوز

بيت الأب

سكاي نيو

ديترويت

