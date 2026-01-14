تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
14
o
طرابلس
14
o
صور
12
o
جبيل
14
o
صيدا
12
o
جونية
12
o
النبطية
7
o
زحلة
3
o
بعلبك
4
o
بشري
7
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
بألفاظ بذيئة.. ترامب يرد على رجل غاضب
Lebanon 24
14-01-2026
|
00:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
انتشرت لقطات تم تداولها على
مواقع التواصل الاجتماعي
تُظهر الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
وهو يرد بألفاظ بذيئة ويرفع إصبعه الأوسط بوجه شخص غاضب أثناء زيارة لمصنع سيارات في ميشيغن.
وشوهد
ترامب
خلال جولة في مصنع
فورد
إف-150 في
ديترويت
في ولاية ميشيغن، على ممشى مرتفع يطل على أرضية المصنع مرتديا معطفا أسود طويلا.
ويُسمع في الفيديو بعض الصراخ غير المفهوم ثم يظهر ترامب رافعا إصبعه الأوسط في وجه الشخص الذي كان يصرخ.
ولم يتم التعرف على هوية ذلك الشخص، لكن الناطق باسم
البيت الأبيض
ستيفن تشيونغ قال لوكالة فرانس برس إنه نال ما يستحقه.
وأضاف: "كان شخصا مجنونا يصرخ بألفاظ نابية في نوبة غضب، ورد الرئيس بالطريقة المناسبة".
وأفاد موقع "تي إم زي" بأن الشخص بدا أنه كان يقول متوجها إلى ترامب "حامي متحرش بالأطفال" في إشارة إلى قضية
جيفري
إبستين التي تشكّل موضوعا محرجا لدونالد ترامب سياسيا.(سكاي نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سموتريتش يهاجم غولان بألفاظ حادة وردّ غير مسبوق
Lebanon 24
سموتريتش يهاجم غولان بألفاظ حادة وردّ غير مسبوق
14/01/2026 12:01:49
14/01/2026 12:01:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أوسيمهن غاضب من زميله لوكمان رغم فوز نيجيريا
Lebanon 24
أوسيمهن غاضب من زميله لوكمان رغم فوز نيجيريا
14/01/2026 12:01:49
14/01/2026 12:01:49
Lebanon 24
Lebanon 24
منشور غاضب لممثلة شهيرة.. هل تعرضت للافتراء؟
Lebanon 24
منشور غاضب لممثلة شهيرة.. هل تعرضت للافتراء؟
14/01/2026 12:01:49
14/01/2026 12:01:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرس الثوري يرد على ترامب: لا تخشى التهديدات الأميركية
Lebanon 24
الحرس الثوري يرد على ترامب: لا تخشى التهديدات الأميركية
14/01/2026 12:01:49
14/01/2026 12:01:49
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
منوعات
مواقع التواصل الاجتماعي
وكالة فرانس برس
دونالد ترامب
البيت الأبيض
سكاي نيوز
بيت الأب
سكاي نيو
ديترويت
تابع
قد يعجبك أيضاً
تعزيزات سورية تصل دير حافر بعد تفجير جسر أم تينة
Lebanon 24
تعزيزات سورية تصل دير حافر بعد تفجير جسر أم تينة
04:50 | 2026-01-14
14/01/2026 04:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تعزز الحماية حول منشآت الكهرباء والمياه والاتصالات.. بعد تهديدات ترامب
Lebanon 24
إيران تعزز الحماية حول منشآت الكهرباء والمياه والاتصالات.. بعد تهديدات ترامب
04:41 | 2026-01-14
14/01/2026 04:41:14
Lebanon 24
Lebanon 24
قرقاش: الحملات الإعلامية العابرة لن تغيّر مواقف الإمارات
Lebanon 24
قرقاش: الحملات الإعلامية العابرة لن تغيّر مواقف الإمارات
04:21 | 2026-01-14
14/01/2026 04:21:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الرياض تؤكد دعمها لمكافحة الإرهاب بعد تصنيف الإخوان دولياً
Lebanon 24
الرياض تؤكد دعمها لمكافحة الإرهاب بعد تصنيف الإخوان دولياً
04:12 | 2026-01-14
14/01/2026 04:12:27
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس السلطة القضائية في إيران يتعهد بإجراء محاكمات "سريعة" للذين أوقفوا خلال التظاهرات
Lebanon 24
رئيس السلطة القضائية في إيران يتعهد بإجراء محاكمات "سريعة" للذين أوقفوا خلال التظاهرات
03:51 | 2026-01-14
14/01/2026 03:51:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
استياء واسع من قرارات إقفال المدارس
Lebanon 24
استياء واسع من قرارات إقفال المدارس
09:34 | 2026-01-13
13/01/2026 09:34:45
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابة إبنة مُقدّمة برامج لبنانيّة بفيروس "أصعب من كورونا": أنا بالمستشفى شي بوجع القلب
Lebanon 24
إصابة إبنة مُقدّمة برامج لبنانيّة بفيروس "أصعب من كورونا": أنا بالمستشفى شي بوجع القلب
08:17 | 2026-01-13
13/01/2026 08:17:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مع استمرار المنخفض الجوي.. قرار لوزيرة التربية بشأن المدارس
Lebanon 24
مع استمرار المنخفض الجوي.. قرار لوزيرة التربية بشأن المدارس
10:54 | 2026-01-13
13/01/2026 10:54:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض... وفاة ممثل عربيّ قدير (صورة)
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض... وفاة ممثل عربيّ قدير (صورة)
06:40 | 2026-01-13
13/01/2026 06:40:17
Lebanon 24
Lebanon 24
إشارة غامضة.. هل هي رسالة من كائنات فضائيّة إلى سكان الأرض؟
Lebanon 24
إشارة غامضة.. هل هي رسالة من كائنات فضائيّة إلى سكان الأرض؟
09:00 | 2026-01-13
13/01/2026 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:50 | 2026-01-14
تعزيزات سورية تصل دير حافر بعد تفجير جسر أم تينة
04:41 | 2026-01-14
إيران تعزز الحماية حول منشآت الكهرباء والمياه والاتصالات.. بعد تهديدات ترامب
04:21 | 2026-01-14
قرقاش: الحملات الإعلامية العابرة لن تغيّر مواقف الإمارات
04:12 | 2026-01-14
الرياض تؤكد دعمها لمكافحة الإرهاب بعد تصنيف الإخوان دولياً
03:51 | 2026-01-14
رئيس السلطة القضائية في إيران يتعهد بإجراء محاكمات "سريعة" للذين أوقفوا خلال التظاهرات
03:50 | 2026-01-14
قبيل الانتخابات الرئاسية في أوغندا.. زعيم المعارضة يواجه الغاز المسيل للدموع
فيديو
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
04:00 | 2026-01-10
14/01/2026 12:01:49
Lebanon 24
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
03:09 | 2026-01-10
14/01/2026 12:01:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
02:16 | 2026-01-10
14/01/2026 12:01:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24