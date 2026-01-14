بنغلاديش تبدي استعدادها للمشاركة في قوة دولية للإشراف على الاستقرار في غزة

قال وزير الخارجية الإندونيسي سو جيونو الأربعاء: إن قوة الاستقرار الدولية في هي "إجراء مؤقت" وإن حل الدولتين لا يزال الهدف النهائي.



وفي وقت سابق، أبدت بنغلاديش استعدادها للمشاركة في القوة الدولية للإشراف على الاستقرار في قطاع غزة، وذلك في إطار الترتيبات المرتبطة بالمرحلة الثانية من اتفاق وقف العدوان على القطاع.



وأفادت الحكومة البنغالية، في بيان صدر السبت، بأنها نقلت هذا الموقف إلى ، مشيرة إلى أن مستشار الأمن القومي خليل الرحمن عقد لقاء في مع الدبلوماسيين الأمريكيين أليسون هوكر وبول كابور لبحث هذا الملف.



وفي الوقت الذي لم تحسم فيه بعد تفاصيل القوة الدولية المرتقبة، سواء من حيث طبيعة مهامها أو الدول التي ستشارك فيها، تتحدث وسائل إعلام عبرية عن توجه لإعلان بدء تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة منتصف الشهر الجاري، على أن يتم ذلك عبر الرئيس الأمريكي .



وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، بأن إدارة تعتزم الإعلان، الأربعاء، عن الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطتها الخاصة بقطاع غزة، والتي تتضمن تشكيل لجنة فلسطينية لتولي إدارة القطاع بشكل مؤقت.



وبحسب الصحيفة، ترى الإدارة الأمريكية أن استمرار وقف إطلاق النار الهش، إلى جانب إعادة جثامين جميع الرهائن باستثناء واحد، يتيح الانتقال من إدارة الأزمة الأمنية إلى مسار الحكم وإعادة الإعمار، وهو ما تصفه واشنطن بالمرحلة الثانية ضمن خطة مكونة من 20 نقطة. (ارم نيوز)

