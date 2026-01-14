الاحتجاجات مستمرة في طهران.. وارتفاع بعدد القتلى

ذكرت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (‌هرانا) التي يقع مقرها في ، الأربعاء، أن عدد قتلى الاحتجاجات في بلغ 2571 شخصا.





وحث ⁠الرئيس الأميركي الإيرانيين، الثلاثاء، على مواصلة الاحتجاجات، واعدا ‌بوصول المساعدة.



إلا أن مسؤولين إيرانيين اتهموا الولايات المتحدة وإسرائيل بتأجيج العنف في البلاد، وألقوا باللوم في هذه الوفيات على "عناصر إرهابية" تتلقى توجيهات خارجية للتحريض.

وأفادت هرانا بأنها تحققت حتى الآن من مقتل 2403 متظاهرين، و147 شخصا مرتبطين بالحكومة، و12 شخصا دون سن الثامنة عشرة، و9 مدنيين لم يشاركوا ‍في الاحتجاجات.