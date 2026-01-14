اعتقال مطلوب دوليًا في العراق على خلفية هجمات حارقة في أستراليا

أفادت الشرطة ، اليوم الأربعاء، بأن السلطات ألقت القبض على رجل مطلوب لدى الشرطة الاتحادية الأسترالية باعتباره شخصية محورية في تحقيق في سلسلة من الهجمات الحارقة، بما في ذلك هجوم معاد للسامية على كنيس في .



وقالت مفوضة الشرطة الاتحادية الأسترالية كريسي باريت إن الرجل المعتقل، كاظم حمد، يشكل تهديدا للأمن القومي، وإنها حددته "كأولوية أولى".



وقال للتعاون القضائي الدولي في بيان، إن كاظم مالك حمد رباح الحجامي اعتقل في إطار تحقيق في قضية مخدرات، بعد طلب من .



وقالت باريت إن المسؤولين اتخذوا قرارًا مستقلًا باعتقال الرجل في إطار تحقيق جنائي خاص بهم، بعد أن قدمت الشرطة الاتحادية الأسترالية معلومات إلى سلطات إنفاذ القانون العراقية في أواخر العام الماضي.



وقالت في بيان "يمثل الاعتقال تعطيلًا كبيرًا لمجرم خطير ومشروعه الإجرامي المزعوم في أستراليا". (ارم نيوز)

Advertisement