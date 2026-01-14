تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

اعتقال مطلوب دوليًا في العراق على خلفية هجمات حارقة في أستراليا

Lebanon 24
14-01-2026 | 01:34
أفادت الشرطة الأسترالية، اليوم الأربعاء، بأن السلطات العراقية ألقت القبض على رجل مطلوب لدى الشرطة الاتحادية الأسترالية باعتباره شخصية محورية في تحقيق في سلسلة من الهجمات الحارقة، بما في ذلك هجوم معاد للسامية على كنيس يهودي في  ملبورن .

وقالت مفوضة الشرطة الاتحادية الأسترالية كريسي باريت إن الرجل المعتقل، كاظم حمد، يشكل تهديدا للأمن القومي، وإنها حددته "كأولوية أولى".

وقال المركز الوطني العراقي للتعاون القضائي الدولي في بيان، إن كاظم مالك حمد رباح الحجامي اعتقل في إطار تحقيق في قضية مخدرات، بعد طلب من أستراليا.

وقالت باريت إن المسؤولين العراقيين اتخذوا قرارًا مستقلًا باعتقال الرجل في إطار تحقيق جنائي خاص بهم، بعد أن قدمت الشرطة الاتحادية الأسترالية معلومات إلى سلطات إنفاذ القانون العراقية في أواخر العام الماضي.

وقالت في بيان "يمثل الاعتقال تعطيلًا كبيرًا لمجرم خطير ومشروعه الإجرامي المزعوم في أستراليا". (ارم نيوز)
