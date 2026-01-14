في ظل تهديدات ترامب.. اجتماع هام في واشنطن اليوم حول غرينلاند

يعقد اليوم الأربعاء اجتماع هام في ، حول غرينلاند، في ظل تهديدات الرئيس الأميركي بالسيطرة على الواقعة في القطب .



ويضم الاجتماع وزراء خارجية غرينلاند والدنمارك والولايات المتحدة.



وكان المسؤولون في الدنمارك وغرينلاند قد طلبوا في وقت سابق عقد اجتماع مع الأميركي ماركو روبيو بعد تصعيد لتهديداته.



وهذه التهديدات تقلق المسؤولين في الجزيرة بطبيعة الحال.

وقال مسؤول في غرينلاند، في تصريحات نقلتها وكالة "أسوشيتد برس"، إن الناس في الجزيرة يشعرون بقلق بالغ بسبب تهديدات ترامب، واصفاً إياها بأنها "يتعذر فهمها".



في سياق متصل، أكّدت رئيسة وزراء الدنمارك متّه فريدريكسن أنّ بلادها ستبذل كل ما في وسعها لضمان الأمن في غرينلاند والقطب الشمالي، بما في ذلك زيادة الاستثمار في القدرات الأمنية هناك.

ووسط هذا القلق من تهديدات ترامب، كانت هناك رسالة واضحة من غرينلاند إلى بريطانيا، عنوانها "ساعدونا"، وذلك عقب اجتماع مع أعضاء البرلمان ، حيث طلبت وزيرة الأعمال والطّاقة في غرينلاند نايا ناثا نييلسن، من المشرّعين المساعدة في صدّ ومواجهة ما وصفته بالعدوان الأميركي "المُحيّر والمهين".



وأكدت الوزيرة في غرينلاند على أهمية الحوار في حل المشاكل الأكثر تعقيداً، بدلاً من اللجوء إلى العنف والقوّة، مشدّدة على تمسّك بلادها بالقانون الدولي.



وبالطبع، تخيم التخوفات على الدول الأوروبية.