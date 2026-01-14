البنتاغون: الجيش الأميركي مستعد لتنفيذ أوامر ترامب في أي وقت وأي مكان

أكد المتحدث باسم البنتاغون كينغسلي ويلسون في بيان: "إن وزارة الحرب على أهبة الاستعداد لتنفيذ أوامر الرئيس في أي وقت وفي أي مكان".



وبحسب صحيفة "بوليتيكو"، انتقلت القوات والسفن الأمريكية التي كانت تحت تصرف الرئيس إلى منطقة الكاريبي. كما عاد نظام دفاعي رئيسي أُرسل إلى العام الماضي إلى كوريا الجنوبية. ويؤكد مسؤولون في الإدارة الأمريكية أنه لا توجد خطط لنقل أصول رئيسية.



وأضافت الصحيفة الأمريكية: "لا يزال بإمكان الرئيس إصدار أوامر بشنّ غارات جوية تستهدف القيادة أو المنشآت العسكرية. لكن خياراته أصبحت أضيق مما كانت عليه في حزيران، حين دمرت المواقع النووية الإيرانية. كما عليه أن يتعامل مع المشرعين الذين، بعد مرور أكثر من أسبوع بقليل على أمر باعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، يتساءلون عما إذا كانت الضربة ستجرّ الولايات المتحدة إلى حرب أخرى في المنطقة".



من جهة ثانية، أكد أن أمام الرئيس خيارات عديدة. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي: "لدى الرئيس ترامب قائمة كاملة من الخيارات المتاحة له فيما يتعلق بإيران".





