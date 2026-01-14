تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

البنتاغون: الجيش الأميركي مستعد لتنفيذ أوامر ترامب في أي وقت وأي مكان

Lebanon 24
14-01-2026 | 01:47
أكد المتحدث باسم البنتاغون كينغسلي ويلسون في بيان: "إن وزارة الحرب على أهبة الاستعداد لتنفيذ أوامر الرئيس دونالد ترامب في أي وقت وفي أي مكان".

وبحسب صحيفة "بوليتيكو"، انتقلت القوات والسفن الأمريكية التي كانت تحت تصرف الرئيس إلى منطقة الكاريبي. كما عاد نظام دفاعي أمريكي رئيسي أُرسل إلى الشرق الأوسط العام الماضي إلى كوريا الجنوبية. ويؤكد مسؤولون في الإدارة الأمريكية أنه لا توجد خطط لنقل أصول رئيسية.

وأضافت الصحيفة الأمريكية: "لا يزال بإمكان الرئيس إصدار أوامر بشنّ غارات جوية تستهدف القيادة الإيرانية أو المنشآت العسكرية. لكن خياراته أصبحت أضيق مما كانت عليه في حزيران، حين دمرت الولايات المتحدة المواقع النووية الإيرانية. كما عليه أن يتعامل مع المشرعين الذين، بعد مرور أكثر من أسبوع بقليل على أمر ترامب باعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، يتساءلون عما إذا كانت الضربة ستجرّ الولايات المتحدة إلى حرب أخرى في المنطقة".

من جهة ثانية، أكد البيت الأبيض أن أمام الرئيس خيارات عديدة. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي: "لدى الرئيس ترامب قائمة كاملة من الخيارات المتاحة له فيما يتعلق بإيران".

