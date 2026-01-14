بعد قرار ترامب... أمنيون مصريون: حان وقت ملاحقة ملاذات وتمويل الإخوان

شهدت الساحة الدولية حالة من الترحيب الواسع عقب القرار الحاسم الذي اتخذته إدارة الرئيس الأميركي ترمب، أمس الثلاثاء، بتصنيف ثلاثة فروع لجماعة الإخوان ، في مصر والأردن ولبنان كـ"منظمات إرهابية".



ولم يكتف هذا القرار بالتصنيف، بل امتد لفرض عقوبات مشددة على الكيانات وأعضائها بدعوى تهديد المصالح الأميركية، فيما قوبل القرار ببيان من جماعة الإخوان في مصر زعموا فيه اعتزامهم المواجهة القانونية.



وفي قراءة تحليلية لهذا المشهد، فكك خبراء أمنيون مصريون رسائل ودلالات ارتباك الجماعة.

أكد اللواء عادل عزب، مساعد ومدير والنشاط المتطرف بقطاع الأمن الوطني المصري الأسبق، في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت و"الحدث.نت"، أن الموقف المصري من الكيان الإخواني لم يكن يوماً موقفاً سياسياً عابراً أو رد فعل انفعالياً على وصولهم للسلطة.



وأوضح عزب أن الموقف المصري تأسس على قراءة مبكرة لطبيعة تنظيم يتجاوز عمل المشروع إلى "مشروع تنظيمي عابر للحدود"، يضغط ويناوئ الدولة الوطنية ويُسيء للدين بتحويله من قيم جامعة إلى أداة تعبئة وصراع سياسي لا يمت لجوهره بصلة.

وأشار اللواء عزب إلى أن الدولة لم ترَ في الإخوان حزباً يمكن منافسته، بل تنظيماً بمرجعية "فوق وطنية" يتحرك بمنطق موازٍ لمؤسسات الدولة. ويضيف قائلاً: "كان الصدام في جوهره هو صدام بين منطق الدولة ومنطق التنظيم، وهو ما يفسر ثبات الموقف المصري عبر العقود كدفاع عن فكرة الدولة ذاتها، لا خصومة مع الدين كما يدعون".



وعن التحول في الموقف ، رأى اللواء عزب أن القراءة الأميركية والأوروبية السابقة كانت "قراءة من الواجهة لا من العمق"، حيث انخدعت العواصم الغربية بخطاب الجماعة الذي قدم نفسه كفاعل مدني معتدل إلا أن تراكم الوقائع، وثبات الموقف المصري مدعوماً باصطفاف خليجي واضح، فرض مراجعة بطيئة على الغرب أدت في النهاية إلى تآكل رهان "الاحتواء" والوصول إلى لحظة "التصنيف".