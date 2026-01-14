كييف تتعرض لهجوم روسي بطائرات مسيرة وحريق يشتعل في مبنى سكني

أعلن رئيس بلدية ، ، اليوم الأربعاء، أن العاصمة تعرضت لهجوم مكثف بطائرات مسيرة روسية أسفر عن اندلاع حريق في مبنى سكني مكون من 16 طابقًا.





وأشار كليتشكو إلى أن فرق الطوارئ تتجه على الفور إلى مكان الحادث للسيطرة على النيران وتقديم المساعدة اللازمة للسكان المتضررين.



ولم يذكر المسؤول تفاصيل عن وقوع إصابات حتى الآن، في حين تواصل السلطات الأوكرانية متابعة الوضع عن كثب.



وفي سياق متصل قالت الأوكرانية في زابوروجيا إن نفذت هجمات مكثفة على منشآت الطاقة أدت لانقطاع الكهرباء في .



ومن جهتها، أعلنت سلطات دونيتسك الأوكرانية سقوط قتيل ومصابين في قصف روسي على مواقع سيطرتها في المقاطعة. (ارم نيوز)

