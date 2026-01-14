الجيش الإسرائيلي: القضاء على 6 مسلحين غرب رفح بقطاع غزة

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي اليوم الأربعاء، أن “القوات قضت على 6 مسلحين في منطقة غرب بقطاع غزة".

وأضاف أدرعي في بيان على إكس، أنه "وبعد استكمال عمليات التمشيط في المنطقة، تأكد خلال على جميع المخربين الستة".

وتابع أنه "خلال عمليات التمشيط التي أُجريت بعد القضاء عليهم عثر بحوزة "المخربين" على وسائل قتالية مختلفة".



