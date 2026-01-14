تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
الصين تعارض التدخل الأجنبي في إيران بعد تهديدات ترامب العسكرية
Lebanon 24
14-01-2026
|
02:50
قالت
وزارة الخارجية
الصينية
، الأربعاء، تعليقاً على تصريح الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
بشأن المتظاهرين الإيرانيين، إنها تعارض "التدخل في الشؤون الداخلية" لإيران.
ويشتعل الوضع يوماً بعد آخر في
إيران
، خصوصاً مع تهديدات الرئيس الأميركي لطهران بضربة عسكرية، رداً على "قتل المتظاهرين"، بحسب قوله، مما دفع
طهران
للرد عبر عدة وسائل وتصريحات لكبار مسؤوليها.
وخلال رحلة عودته إلى
واشنطن
من ميشيغن، قال إن ما يحدث في إيران هو على رأس أولوياته، مهدداً طهران بتحرك عسكري وشيك، ربطه بحجم "القمع الذي يواجهه المتظاهرون"، مؤكداً أن واشنطن ستتصرف "وفقاً لما تفرضه المعطيات على الأرض".
وردت
إيران على
تهديدات
ترامب
عبر تصريحات لعدة مسؤولين.
كما ردت إيران من خلال رسالة أرسلها سفير إيران لدى
الأمم المتحدة
، أمير سعيد إيرواني، لمجلس الأمن، حيث اتهمت الرسالة
الإيرانية
ترامب بتشجيع زعزعة الاستقرار السياسي والتحريض على العنف وتهديد سيادة طهران ووحدة أراضيها وأمنها القومي. (الحدث)
