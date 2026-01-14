الصين تعارض التدخل الأجنبي في إيران بعد تهديدات ترامب العسكرية

قالت ، الأربعاء، تعليقاً على تصريح الرئيس الأميركي بشأن المتظاهرين الإيرانيين، إنها تعارض "التدخل في الشؤون الداخلية" لإيران.ويشتعل الوضع يوماً بعد آخر في ، خصوصاً مع تهديدات الرئيس الأميركي لطهران بضربة عسكرية، رداً على "قتل المتظاهرين"، بحسب قوله، مما دفع للرد عبر عدة وسائل وتصريحات لكبار مسؤوليها.وخلال رحلة عودته إلى من ميشيغن، قال إن ما يحدث في إيران هو على رأس أولوياته، مهدداً طهران بتحرك عسكري وشيك، ربطه بحجم "القمع الذي يواجهه المتظاهرون"، مؤكداً أن واشنطن ستتصرف "وفقاً لما تفرضه المعطيات على الأرض".وردت تهديدات عبر تصريحات لعدة مسؤولين.كما ردت إيران من خلال رسالة أرسلها سفير إيران لدى ، أمير سعيد إيرواني، لمجلس الأمن، حيث اتهمت الرسالة ترامب بتشجيع زعزعة الاستقرار السياسي والتحريض على العنف وتهديد سيادة طهران ووحدة أراضيها وأمنها القومي. (الحدث)