في عام واحد.. غارات تعادل 4 سنوات من بايدن

منذ عودة الذي نصب نفسه "رئيسا للسلام" إلى قبل عام، نفّذ الجيش الأميركي عددا من الضربات الجوية مشابها لعدد تلك التي نفّذها خلال رئاسة بأكملها، وفقا لإحصاء أجرته منظمة "أكليد" غير الحكومية.





ومع الضربات التي نفّذتها طائرات أميركية على الدفاعات الجوية الفنزويلية أثناء القبض على نيكولاس مادورو في 3 كانون الثاني، يصل مجموع الضربات التي نفّذت منذ تولي ولايته الثانية في 20 كانون الثاني 2025، إلى 672 ضربة جوية أو بطائرات مسيرة مقارنة بـ694 خلال كامل ولاية جو (2021-2025).



وتقوم "أكليد" بإحصاء الضربات والضحايا من خلال جمع البيانات من مصادر مختلفة تعتبرها موثوقة (وسائل إعلام ومؤسسات وشركاء محليين).

واستهدفت اليمن 7 على الأقل من أصل 10 غارات خلال العام الماضي، معظمها في عمليات استهدفت المتمردين الحوثيين. واستهدفت حوالى اثنتين من كل عشر غارات الحركات المتشددة في الصومال.



كما شنّت ضربات جوية في نيجيريا وسوريا والعراق وإيران، وتنفذ منذ سبتمبر ضربات تستهدف قوارب تقول إنها تهرب المخدرات في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ.



وتسببت هذه الضربات في مقتل أكثر من ألف شخص، بينهم مدنيون، وفقا لإحصاء أكليد.