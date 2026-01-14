الصادق: نظام إيران القمعي يقتل شعبه وسيسقط حتماً

كتب النائب على منصة "إكس": "أسوأ أنواع الإجرام ما تمارسه الدول والأنظمة في حق شعوبها. فنظام القمعي يقتل شعبه الذي يطالب بأبسط حقوقه، سيسقط حتما ويدفع ثمن القمع والقتل في الداخل والخارج".

