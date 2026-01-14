الحكومة الفنزويلية المؤقتة تفرج عن أول معتقلين أميركيين منذ الإطاحة بمادورو

أفاد شبكة " إن" نقلا عن مصدر، الثلاثاء، بأن الحكومة الفنزويلية المؤقتة أطلقت سراح أربعة أمريكيين على الأقل كانوا محتجزين في .



ويُعد هذا أول إطلاق سراح معروف للمعتقلين الأمريكيين منذ الإطاحة بالرئيس ، في الوقت بدأت فيه الحكومة المؤقتة، بقيادة ديلسي رودريجيز، في الإفراج عن عشرات السجناء السياسيين.



وأشارت الشبكة إلى وجود خمسة أمريكيين على الأقل محتجزون في فنزويلا خلال الأشهر الأخيرة، علماً أن حكومة استخدمت في الماضي الأمريكيين المحتجزين كورقة ضغط سياسي على .



وتُقدّر منظمات حقوق الإنسان عدد السجناء السياسيين في فنزويلا بما يراوح بين 800 و1200 سجين، كثر منهم سجنوا على خلفية الطعن بفوز مادورو في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في العام 2024. (اليوم السابع)

