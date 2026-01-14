تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
15°
o
بيروت
14
o
طرابلس
14
o
صور
12
o
جبيل
14
o
صيدا
16
o
جونية
12
o
النبطية
7
o
زحلة
3
o
بعلبك
4
o
بشري
8
o
بيت الدين
2
o
كفردبيان
عربي-دولي
الحكومة الفنزويلية المؤقتة تفرج عن أول معتقلين أميركيين منذ الإطاحة بمادورو
Lebanon 24
14-01-2026
|
03:22
photos
أفاد شبكة "
سي إن
إن" نقلا عن مصدر، الثلاثاء، بأن الحكومة الفنزويلية المؤقتة أطلقت سراح أربعة أمريكيين على الأقل كانوا محتجزين في
فنزويلا
.
ويُعد هذا أول إطلاق سراح معروف للمعتقلين الأمريكيين منذ الإطاحة بالرئيس
نيكولاس مادورو
، في الوقت بدأت فيه الحكومة المؤقتة، بقيادة ديلسي رودريجيز، في الإفراج عن عشرات السجناء السياسيين.
وأشارت الشبكة إلى وجود خمسة أمريكيين على الأقل محتجزون في فنزويلا خلال الأشهر الأخيرة، علماً أن حكومة
مادورو
استخدمت في الماضي الأمريكيين المحتجزين كورقة ضغط سياسي على
واشنطن
.
وتُقدّر منظمات حقوق الإنسان عدد السجناء السياسيين في فنزويلا بما يراوح بين 800 و1200 سجين، كثر منهم سجنوا على خلفية الطعن بفوز مادورو في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في العام 2024. (اليوم السابع)
مواضيع ذات صلة
سي إن إن عن مصدر: المعارضة الفنزويلية وضعت خططا لما بعد الإطاحة بمادورو تمت مشاركتها مع مسؤولين في إدارة ترامب
Lebanon 24
سي إن إن عن مصدر: المعارضة الفنزويلية وضعت خططا لما بعد الإطاحة بمادورو تمت مشاركتها مع مسؤولين في إدارة ترامب
الرئيسة الفنزويلية المؤقتة تعلن سبعة أيام حداداً على ضحايا الهجوم الأميركي
Lebanon 24
الرئيسة الفنزويلية المؤقتة تعلن سبعة أيام حداداً على ضحايا الهجوم الأميركي
إعادة هيكلة ديون فنزويلا تصبح احتمالاً واقعيًا بعد الإطاحة بمادورو
Lebanon 24
إعادة هيكلة ديون فنزويلا تصبح احتمالاً واقعيًا بعد الإطاحة بمادورو
ترامب لشبكة "إن بي سي": الإطاحة بمادورو جرت دون مساعدة الدائرة المقرّبة منه
Lebanon 24
ترامب لشبكة "إن بي سي": الإطاحة بمادورو جرت دون مساعدة الدائرة المقرّبة منه
تعزيزات سورية تصل دير حافر بعد تفجير جسر أم تينة
Lebanon 24
تعزيزات سورية تصل دير حافر بعد تفجير جسر أم تينة
04:50 | 2026-01-14
إيران تعزز الحماية حول منشآت الكهرباء والمياه والاتصالات.. بعد تهديدات ترامب
Lebanon 24
إيران تعزز الحماية حول منشآت الكهرباء والمياه والاتصالات.. بعد تهديدات ترامب
04:41 | 2026-01-14
قرقاش: الحملات الإعلامية العابرة لن تغيّر مواقف الإمارات
Lebanon 24
قرقاش: الحملات الإعلامية العابرة لن تغيّر مواقف الإمارات
04:21 | 2026-01-14
الرياض تؤكد دعمها لمكافحة الإرهاب بعد تصنيف الإخوان دولياً
Lebanon 24
الرياض تؤكد دعمها لمكافحة الإرهاب بعد تصنيف الإخوان دولياً
04:12 | 2026-01-14
رئيس السلطة القضائية في إيران يتعهد بإجراء محاكمات "سريعة" للذين أوقفوا خلال التظاهرات
Lebanon 24
رئيس السلطة القضائية في إيران يتعهد بإجراء محاكمات "سريعة" للذين أوقفوا خلال التظاهرات
03:51 | 2026-01-14
استياء واسع من قرارات إقفال المدارس
Lebanon 24
استياء واسع من قرارات إقفال المدارس
09:34 | 2026-01-13
إصابة إبنة مُقدّمة برامج لبنانيّة بفيروس "أصعب من كورونا": أنا بالمستشفى شي بوجع القلب
Lebanon 24
إصابة إبنة مُقدّمة برامج لبنانيّة بفيروس "أصعب من كورونا": أنا بالمستشفى شي بوجع القلب
08:17 | 2026-01-13
مع استمرار المنخفض الجوي.. قرار لوزيرة التربية بشأن المدارس
Lebanon 24
مع استمرار المنخفض الجوي.. قرار لوزيرة التربية بشأن المدارس
10:54 | 2026-01-13
بعد صراع طويل مع المرض... وفاة ممثل عربيّ قدير (صورة)
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض... وفاة ممثل عربيّ قدير (صورة)
06:40 | 2026-01-13
إشارة غامضة.. هل هي رسالة من كائنات فضائيّة إلى سكان الأرض؟
Lebanon 24
إشارة غامضة.. هل هي رسالة من كائنات فضائيّة إلى سكان الأرض؟
09:00 | 2026-01-13
04:50 | 2026-01-14
تعزيزات سورية تصل دير حافر بعد تفجير جسر أم تينة
04:41 | 2026-01-14
إيران تعزز الحماية حول منشآت الكهرباء والمياه والاتصالات.. بعد تهديدات ترامب
04:21 | 2026-01-14
قرقاش: الحملات الإعلامية العابرة لن تغيّر مواقف الإمارات
04:12 | 2026-01-14
الرياض تؤكد دعمها لمكافحة الإرهاب بعد تصنيف الإخوان دولياً
03:51 | 2026-01-14
رئيس السلطة القضائية في إيران يتعهد بإجراء محاكمات "سريعة" للذين أوقفوا خلال التظاهرات
03:50 | 2026-01-14
قبيل الانتخابات الرئاسية في أوغندا.. زعيم المعارضة يواجه الغاز المسيل للدموع
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
04:00 | 2026-01-10
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
03:09 | 2026-01-10
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
02:16 | 2026-01-10
