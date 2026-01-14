تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

دمشق: التوغّل الإسرائيلي في الجنوب السوري باطل ولا أثر قانوني له

Lebanon 24
14-01-2026 | 03:35
توغلت قوات الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء في بلدة بئر عجم وقرية بريقة بريف القنيطرة الجنوبي، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".

وذكرت "سانا" أن قوة إسرائيلية مؤلفة من سيارتي هايلكس وهمر توغلت من مدخل بئر عجم باتجاه بريقة، وتوقفت عند بئر الكباس لمدة تقارب عشر دقائق، ثم انسحبت من المنطقة.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر التوغّل في الجنوب السوري،  والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج قوات القوات الإسرائيلية من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.
