دمشق: التوغّل الإسرائيلي في الجنوب السوري باطل ولا أثر قانوني له

توغلت قوات الجيش اليوم الأربعاء في بلدة بئر عجم وقرية بريقة القنيطرة الجنوبي، بحسب " ".



وذكرت "سانا" أن قوة إسرائيلية مؤلفة من سيارتي هايلكس وهمر توغلت من مدخل بئر عجم باتجاه بريقة، وتوقفت عند بئر الكباس لمدة تقارب عشر دقائق، ثم انسحبت من المنطقة.



وتواصل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي.



وتطالب باستمرار بخروج قوات القوات من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، وتدعو إلى الاضطلاع بمسؤولياته وردع ممارسات ، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.



