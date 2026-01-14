تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
موسكو تستنكر محاولة الاتحاد الأوروبي التدخل في الشؤون الداخلية لإيران

Lebanon 24
14-01-2026 | 03:40
أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، عن صدمتها من تصريحات مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد  الأوروبي كايا كالاس، التي تحدثت علنا عن "رغبة الاتحاد في رؤية تغيير سياسي في إيران، على خلفية الاحتجاجات الجارية هناك". 

وقالت زاخاروفا في تصريح لإذاعة "سبوتنيك"، إن "ما صدر عن كالاس، يمثّل خروجا كاملا عن القواعد والأعراف الدبلوماسية"، معتبرة أن "إعلان دعم تغيير نظام سياسي في دولة أخرى بشكل علني هو هجوم غير مسبوق في الخطاب الدبلوماسي الدولي". 

وأضافت زاخاروفا أنه "من غير المقبول بتاتا أن يصرّح شخص يُفترض أنه يعمل في مجال الدبلوماسية، وأؤكد على كلمة دبلوماسية، بأنه يعوّل على المجتمع المدني في بلد ما لإسقاط النظام فيه".

وكانت كالاس، صرحت في برلين، بأنها لا تعلم ما إذا كان "النظام في إيران سيسقط"، لكنها شددت على ضرورة وجود "بدائل قوية"، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يدعم ما وصفته بـ"المجتمع المدني الإيراني".  (ارم نيوز)
