موسكو تستنكر محاولة الاتحاد الأوروبي التدخل في الشؤون الداخلية لإيران

أعربت المتحدثة باسم ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، عن صدمتها من تصريحات مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس، التي تحدثت علنا عن "رغبة الاتحاد في رؤية تغيير سياسي في ، على خلفية الاحتجاجات الجارية هناك".



وقالت زاخاروفا في تصريح لإذاعة " "، إن "ما صدر عن كالاس، يمثّل خروجا كاملا عن القواعد والأعراف الدبلوماسية"، معتبرة أن "إعلان دعم تغيير نظام سياسي في دولة أخرى بشكل علني هو هجوم غير مسبوق في الخطاب الدبلوماسي الدولي".



وأضافت زاخاروفا أنه "من غير المقبول بتاتا أن يصرّح شخص يُفترض أنه يعمل في مجال الدبلوماسية، وأؤكد على كلمة دبلوماسية، بأنه يعوّل على في بلد ما لإسقاط النظام فيه".



وكانت كالاس، صرحت في برلين، بأنها لا تعلم ما إذا كان "النظام في إيران سيسقط"، لكنها شددت على ضرورة وجود "بدائل قوية"، مؤكدة أن يدعم ما وصفته بـ"المجتمع المدني ". (ارم نيوز)

