قبيل الانتخابات الرئاسية في أوغندا.. زعيم المعارضة يواجه الغاز المسيل للدموع

شارك زعيم الأوغندية المعروف باسم " "، في حملته بمدينة موكونو، مرتديا سترة واقية من الرصاص وخوذة، بينما انتشر الجنود في شوارع العاصمة كمبالا، قبيل إجراء الانتخابات الرئاسية، المزمعة يوم الخميس.



لا توفر أدوات السلامة التي تظهر في صورة التقطتها المصورة الصحفية هاجارا نالوادا، يوم الجمعة الماضي، أي حماية من سحب المسيل للدموع المزعجة، التي عادة ما تلاحق واين في جولته الانتخابية، لا سيَّما في التجمعات التي تشهد تواجدا أمنيا كثيفا.



وينافس واين، وهو موسيقي تحول إلى العمل السياسي واسمه الحقيقي كياجولاني سينتامو، الرئيس ، الذي يسعى للفوز بفترة ولاية سابعة في الانتخابات المقررة غدا الخميس. (ارم نيوز)



