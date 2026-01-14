تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
14
o
طرابلس
14
o
صور
12
o
جبيل
14
o
صيدا
16
o
جونية
12
o
النبطية
7
o
زحلة
3
o
بعلبك
4
o
بشري
8
o
بيت الدين
2
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
الرياض تؤكد دعمها لمكافحة الإرهاب بعد تصنيف الإخوان دولياً
Lebanon 24
14-01-2026
|
04:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
رحّبت
وزارة الخارجية
السعودية
بقرار
الولايات المتحدة
الأميركية، تصنيف فروع جماعة الإخوان
المسلمين
في كلٍّ من مصر والأردن ولبنان منظمات إرهابية، مؤكدة موقف السعودية الثابت في إدانة جميع أشكال التطرف والإرهاب.
وشددت الخارجية السعودية على دعم
المملكة
لكل ما من شأنه تعزيز أمن
الدول العربية
واستقرارها وازدهارها، بما يسهم في ترسيخ أمن المنطقة والعالم.
ويأتي الترحيب السعودي في سياق موقف ثابت تتبناه المملكة حيال
مكافحة الإرهاب
والتطرف، حيث تؤكد
الرياض
منذ سنوات رفضها القاطع لأي جماعات أو تنظيمات تتبنى العنف أو تسعى إلى تقويض استقرار الدول والمجتمعات، تحت أي غطاء.
وأكد مطلعون بأن تصنيف جماعة الإخوان ضمن قوائم الإرهاب، جاء على خلفية تتعلق بزعزعة الاستقرار، والتحريض على العنف، والتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وهو ما جعلها محل جدل واسع على المستويين الإقليمي والدولي، وأن مثل هذه القرارات تعكس تنامياً في التنسيق الدولي لمواجهة مصادر الإرهاب، وتؤكد أهمية تبني مقاربة شاملة لا تقتصر على المعالجات الأمنية، بل تشمل أيضاً تجفيف منابع الفكر المتشدد، وتعزيز مسارات التنمية والاستقرار في المنطقة. (الحدث)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مصر ترحب بقرار أميركا تصنيف جماعة الإخوان كـ"كيان إرهابي عالمي"
Lebanon 24
مصر ترحب بقرار أميركا تصنيف جماعة الإخوان كـ"كيان إرهابي عالمي"
14/01/2026 12:04:08
14/01/2026 12:04:08
Lebanon 24
Lebanon 24
البيت الأبيض: ترامب يبدأ بإجراءات تصنيف فروع جماعة الإخوان المسلمين منظمات إرهابية
Lebanon 24
البيت الأبيض: ترامب يبدأ بإجراءات تصنيف فروع جماعة الإخوان المسلمين منظمات إرهابية
14/01/2026 12:04:08
14/01/2026 12:04:08
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يعني تصنيف واشنطن "الإخوان" كمنظمة إرهابية؟
Lebanon 24
ماذا يعني تصنيف واشنطن "الإخوان" كمنظمة إرهابية؟
14/01/2026 12:04:08
14/01/2026 12:04:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الأميركي: تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية أجنبية
Lebanon 24
الرئيس الأميركي: تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية أجنبية
14/01/2026 12:04:08
14/01/2026 12:04:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
مكافحة الإرهاب
وزارة الخارجية
الدول العربية
المسلمين
المملكة
الأردن
تابع
قد يعجبك أيضاً
تعزيزات سورية تصل دير حافر بعد تفجير جسر أم تينة
Lebanon 24
تعزيزات سورية تصل دير حافر بعد تفجير جسر أم تينة
04:50 | 2026-01-14
14/01/2026 04:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تعزز الحماية حول منشآت الكهرباء والمياه والاتصالات.. بعد تهديدات ترامب
Lebanon 24
إيران تعزز الحماية حول منشآت الكهرباء والمياه والاتصالات.. بعد تهديدات ترامب
04:41 | 2026-01-14
14/01/2026 04:41:14
Lebanon 24
Lebanon 24
قرقاش: الحملات الإعلامية العابرة لن تغيّر مواقف الإمارات
Lebanon 24
قرقاش: الحملات الإعلامية العابرة لن تغيّر مواقف الإمارات
04:21 | 2026-01-14
14/01/2026 04:21:29
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس السلطة القضائية في إيران يتعهد بإجراء محاكمات "سريعة" للذين أوقفوا خلال التظاهرات
Lebanon 24
رئيس السلطة القضائية في إيران يتعهد بإجراء محاكمات "سريعة" للذين أوقفوا خلال التظاهرات
03:51 | 2026-01-14
14/01/2026 03:51:21
Lebanon 24
Lebanon 24
قبيل الانتخابات الرئاسية في أوغندا.. زعيم المعارضة يواجه الغاز المسيل للدموع
Lebanon 24
قبيل الانتخابات الرئاسية في أوغندا.. زعيم المعارضة يواجه الغاز المسيل للدموع
03:50 | 2026-01-14
14/01/2026 03:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
استياء واسع من قرارات إقفال المدارس
Lebanon 24
استياء واسع من قرارات إقفال المدارس
09:34 | 2026-01-13
13/01/2026 09:34:45
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابة إبنة مُقدّمة برامج لبنانيّة بفيروس "أصعب من كورونا": أنا بالمستشفى شي بوجع القلب
Lebanon 24
إصابة إبنة مُقدّمة برامج لبنانيّة بفيروس "أصعب من كورونا": أنا بالمستشفى شي بوجع القلب
08:17 | 2026-01-13
13/01/2026 08:17:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مع استمرار المنخفض الجوي.. قرار لوزيرة التربية بشأن المدارس
Lebanon 24
مع استمرار المنخفض الجوي.. قرار لوزيرة التربية بشأن المدارس
10:54 | 2026-01-13
13/01/2026 10:54:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض... وفاة ممثل عربيّ قدير (صورة)
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض... وفاة ممثل عربيّ قدير (صورة)
06:40 | 2026-01-13
13/01/2026 06:40:17
Lebanon 24
Lebanon 24
إشارة غامضة.. هل هي رسالة من كائنات فضائيّة إلى سكان الأرض؟
Lebanon 24
إشارة غامضة.. هل هي رسالة من كائنات فضائيّة إلى سكان الأرض؟
09:00 | 2026-01-13
13/01/2026 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:50 | 2026-01-14
تعزيزات سورية تصل دير حافر بعد تفجير جسر أم تينة
04:41 | 2026-01-14
إيران تعزز الحماية حول منشآت الكهرباء والمياه والاتصالات.. بعد تهديدات ترامب
04:21 | 2026-01-14
قرقاش: الحملات الإعلامية العابرة لن تغيّر مواقف الإمارات
03:51 | 2026-01-14
رئيس السلطة القضائية في إيران يتعهد بإجراء محاكمات "سريعة" للذين أوقفوا خلال التظاهرات
03:50 | 2026-01-14
قبيل الانتخابات الرئاسية في أوغندا.. زعيم المعارضة يواجه الغاز المسيل للدموع
03:40 | 2026-01-14
موسكو تستنكر محاولة الاتحاد الأوروبي التدخل في الشؤون الداخلية لإيران
فيديو
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
04:00 | 2026-01-10
14/01/2026 12:04:08
Lebanon 24
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
03:09 | 2026-01-10
14/01/2026 12:04:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
02:16 | 2026-01-10
14/01/2026 12:04:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24