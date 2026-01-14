الرياض تؤكد دعمها لمكافحة الإرهاب بعد تصنيف الإخوان دولياً

رحّبت بقرار الأميركية، تصنيف فروع جماعة الإخوان في كلٍّ من مصر والأردن ولبنان منظمات إرهابية، مؤكدة موقف السعودية الثابت في إدانة جميع أشكال التطرف والإرهاب.



وشددت الخارجية السعودية على دعم لكل ما من شأنه تعزيز أمن واستقرارها وازدهارها، بما يسهم في ترسيخ أمن المنطقة والعالم.



ويأتي الترحيب السعودي في سياق موقف ثابت تتبناه المملكة حيال والتطرف، حيث تؤكد منذ سنوات رفضها القاطع لأي جماعات أو تنظيمات تتبنى العنف أو تسعى إلى تقويض استقرار الدول والمجتمعات، تحت أي غطاء.



وأكد مطلعون بأن تصنيف جماعة الإخوان ضمن قوائم الإرهاب، جاء على خلفية تتعلق بزعزعة الاستقرار، والتحريض على العنف، والتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وهو ما جعلها محل جدل واسع على المستويين الإقليمي والدولي، وأن مثل هذه القرارات تعكس تنامياً في التنسيق الدولي لمواجهة مصادر الإرهاب، وتؤكد أهمية تبني مقاربة شاملة لا تقتصر على المعالجات الأمنية، بل تشمل أيضاً تجفيف منابع الفكر المتشدد، وتعزيز مسارات التنمية والاستقرار في المنطقة. (الحدث)

Advertisement