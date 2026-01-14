تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

الرياض تؤكد دعمها لمكافحة الإرهاب بعد تصنيف الإخوان دولياً

Lebanon 24
14-01-2026 | 04:12
رحّبت وزارة الخارجية السعودية بقرار الولايات المتحدة الأميركية، تصنيف فروع جماعة الإخوان المسلمين في كلٍّ من مصر والأردن ولبنان منظمات إرهابية، مؤكدة موقف السعودية الثابت في إدانة جميع أشكال التطرف والإرهاب.

وشددت الخارجية السعودية على دعم المملكة لكل ما من شأنه تعزيز أمن الدول العربية واستقرارها وازدهارها، بما يسهم في ترسيخ أمن المنطقة والعالم.

ويأتي الترحيب السعودي في سياق موقف ثابت تتبناه المملكة حيال مكافحة الإرهاب والتطرف، حيث تؤكد الرياض منذ سنوات رفضها القاطع لأي جماعات أو تنظيمات تتبنى العنف أو تسعى إلى تقويض استقرار الدول والمجتمعات، تحت أي غطاء.

وأكد مطلعون بأن تصنيف جماعة الإخوان ضمن قوائم الإرهاب، جاء على خلفية تتعلق بزعزعة الاستقرار، والتحريض على العنف، والتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وهو ما جعلها محل جدل واسع على المستويين الإقليمي والدولي، وأن مثل هذه القرارات تعكس تنامياً في التنسيق الدولي لمواجهة مصادر الإرهاب، وتؤكد أهمية تبني مقاربة شاملة لا تقتصر على المعالجات الأمنية، بل تشمل أيضاً تجفيف منابع الفكر المتشدد، وتعزيز مسارات التنمية والاستقرار في المنطقة. (الحدث)
الولايات المتحدة

مكافحة الإرهاب

وزارة الخارجية

الدول العربية

المسلمين

المملكة

الأردن

