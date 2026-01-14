تعزيزات سورية تصل دير حافر بعد تفجير جسر أم تينة

أرسل ، اليوم الأربعاء، تعزيزات عسكرية من محافظة باتجاه جبهة دير حافر في ريف حلب الشرقي.

ونشرت " " صورا للتعزيزات التي أظهرت قوافل لآليات عسكرية وانتشارا للجنود في المنطقة.



ويوم أمس الثلاثاء فجرت قوات "قسد" جسر قرية أم تينة بمحيط مدينة دير حافر في ريف حلب، وهو الفاصل بين مناطق سيطرة "قسد" ومناطق الحكومة السورية.





