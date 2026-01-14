السيسي يشدد: الأمن المائي قضية وجودية والأمن القومي مرتبط بالسودان

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
اليوم الأربعاء، مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأميركي للتباحث وتنسيق المواقف تجاه أزمات المنطقة.
وأوضح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر، أن الأزمة السودانية تصدرت طاولة المباحثات، حيث وجه الرئيس السيسي
رسائل حاسمة، مشدداً على أن مصر "لن تسمح" بأي محاولات للنيل من أمن واستقرار السودان
، نظراً للارتباط العضوي بين الأمن القومي
للبلدين.
وأكد السيسي دعم مصر لجهود ترامب
لإنهاء الحرب، معلناً الرفض القاطع لأي تهديد لسيادة ووحدة الأراضي السودانية.
وفي ملف سد النهضة والمياه، شدد الرئيس المصري على أن الأمن المائي المصري هو "قضية وجودية" وأولوية قصوى لا تقبل المساومة، لارتباطها المباشر والوثيق بالأمن القومي المصري.
من جانبه، أشاد مسعد بولس بالدور المحوري الذي تلعبه مصر كركيزة للسلم والأمن في المنطقة، مثمناً التنسيق القائم بين القاهرة
وواشنطن في ملفات ليبيا
والقرن الأفريقي. وشهد اللقاء توافقاً كاملاً في الرؤى حول ضرورة خفض التصعيد في الشرق الأوسط
وإيجاد حلول سياسية تصون مقدرات الشعوب وتحفظ وحدة الدول. (الحدث)