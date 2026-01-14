السيسي يشدد: الأمن المائي قضية وجودية والأمن القومي مرتبط بالسودان

استقبل اليوم الأربعاء، مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأميركي للتباحث وتنسيق المواقف تجاه أزمات المنطقة.وأوضح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر، أن الأزمة السودانية تصدرت طاولة المباحثات، حيث وجه الرئيس رسائل حاسمة، مشدداً على أن مصر "لن تسمح" بأي محاولات للنيل من أمن واستقرار ، نظراً للارتباط العضوي بين للبلدين.وأكد السيسي دعم مصر لجهود لإنهاء الحرب، معلناً الرفض القاطع لأي تهديد لسيادة ووحدة الأراضي السودانية.وفي ملف سد النهضة والمياه، شدد الرئيس المصري على أن الأمن المائي المصري هو "قضية وجودية" وأولوية قصوى لا تقبل المساومة، لارتباطها المباشر والوثيق بالأمن القومي المصري.من جانبه، أشاد مسعد بولس بالدور المحوري الذي تلعبه مصر كركيزة للسلم والأمن في المنطقة، مثمناً التنسيق القائم بين وواشنطن في ملفات والقرن الأفريقي. وشهد اللقاء توافقاً كاملاً في الرؤى حول ضرورة خفض التصعيد في وإيجاد حلول سياسية تصون مقدرات الشعوب وتحفظ وحدة الدول. (الحدث)