Najib Mikati
reports about lebanon أخباري
عربي-دولي

سعد يلتقي وفد بلديات جزين لمناقشة أزمة النفايات والتعاون البيئي

Lebanon 24
14-01-2026 | 05:14
استقبل النائب أسامة سعد وفدًا من بلديات جزين، ضمّ : دافيد الحلو، جون نخلة، توفيق نجم، جهاد الطويل، برنارد ناصر، ومارون شلهوب.

وجرى خلال اللقاء التداول في الأوضاع البلدية في منطقتي صيدا وجزين، ولا سيّما أزمة النفايات وتداعياتها البيئية والصحية، إضافة إلى البحث في سبل المعالجة والتعاون المشترك بما يساهم في الوصول إلى حلول بيئية سليمة ومستدامة ترضي أبناء المنطقتين.

وقد أكّد النائب سعد "أهمية التنسيق بين البلديات والجهات المعنية واعتماد مقاربات علمية وشفافة لمعالجة هذا الملف الحيوي، بما يحفظ الصحة العامة والبيئة".
