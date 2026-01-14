سعد يلتقي وفد بلديات جزين لمناقشة أزمة النفايات والتعاون البيئي

استقبل النائب وفدًا من بلديات ، ضمّ : دافيد الحلو، جون نخلة، ، جهاد ، برنارد ناصر، ومارون .



وجرى خلال اللقاء التداول في الأوضاع البلدية في منطقتي وجزين، ولا سيّما وتداعياتها البيئية والصحية، إضافة إلى البحث في سبل المعالجة والتعاون المشترك بما يساهم في الوصول إلى حلول بيئية سليمة ومستدامة ترضي أبناء المنطقتين.



وقد أكّد النائب سعد "أهمية التنسيق بين البلديات والجهات المعنية واعتماد مقاربات علمية وشفافة لمعالجة هذا الملف الحيوي، بما يحفظ الصحة العامة والبيئة".

