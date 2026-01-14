سعد يلتقي وفد بلديات جزين لمناقشة أزمة النفايات والتعاون البيئي

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
استقبل النائب
أسامة سعد
وفدًا من بلديات
جزين
، ضمّ : دافيد الحلو، جون نخلة،
توفيق نجم
، جهاد
الطويل
، برنارد ناصر، ومارون
شلهوب
.
وجرى خلال اللقاء التداول في الأوضاع البلدية في منطقتي
صيدا
وجزين، ولا سيّما
أزمة النفايات
وتداعياتها البيئية والصحية، إضافة إلى البحث في سبل المعالجة والتعاون المشترك بما يساهم في الوصول إلى حلول بيئية سليمة ومستدامة ترضي أبناء المنطقتين.
وقد أكّد النائب سعد "أهمية التنسيق بين البلديات والجهات المعنية واعتماد مقاربات علمية وشفافة لمعالجة هذا الملف الحيوي، بما يحفظ الصحة العامة والبيئة".
