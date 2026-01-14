مبعوث أميركي وكوشنر يخططان لزيارة موسكو لبحث التسوية في أوكرانيا

يعتزم المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأميركي رجل الأعمال جاريد كوشنر، اللذان زارا في ديسمبر الماضي، القيام بزيارة أخرى إلى العاصمة موسكو، للقاء ، ، حسبما أفادت وكالة "بلومبيرغ"، نقلاً عن مصادر.



ورجحت الوكالة أن الاجتماع قد يُعقد في شهر يناير الجاري، مشيرة إلى أن الخطط لم تُوضع في صيغتها النهائية بعد، وقد يتم تغيير موعد الزيارة بسبب الأحداث في .



أعلن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، الأسبوع الماضي، عقب محادثات في ، أن حلفاء كييف أنجزوا "بدرجة كبيرة" الاتفاق على ضمانات أمنية لأوكرانيا بعد أن تنتهي حربها مع .



وأضاف أن الحدودية هي أكثر المجالات إشكالية في المرحلة المقبلة.



وقال: "نعتقد أننا أنجزنا بدرجة كبيرة البروتوكولات الأمنية، وهي مهمة لكي يعلم الشعب الأوكراني أن هذه الحرب ستنتهي إلى الأبد".



وأشار إلى أن "خيارات الأراضي" ستكون "القضية الأكثر حساسية"، و"نأمل أن نتمكن من التوصل إلى بعض التسويات في هذا الشأن"، بحسب "فرانس برس".

Advertisement