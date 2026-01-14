تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

بالصورة... فندق سوريّ يُقدّم "الكوشر" لليهود

Lebanon 24
14-01-2026 | 05:17
قال منذر نزهة مالك  فندق "سميراميس" في سوريا، إن فندقه بات يقدم طعام الكوشر للضيوف اليهود".
 
 
ووصف نزهة الخطوة بأنّها "تعكس انفتاح المجتمع السوري واستعداده لاستقبال جميع الزوار دون أي اعتبارات دينية أو طائفية".

وأوضح أن "الفكرة بدأت قبل نحو شهرين أو ثلاثة، عندما استقبل الفندق وفدا يهوديا - أميركيا كان يقوم بجولة في سوريا، حيث التقى بهم في الفندق على مائدة عشاء، وكان من بينهم حاخام أميركي، لكنه لم يتمكن من تناول أي من الأطعمة المقدمة". 
 
وأضاف أنّ "الحاخام أوضح له أنه لا يستطيع الأكل لأن الطعام غير "كوشر"، ما دفعه إلى سؤاله عما يمكن تقديمه له، فكان الرد أن الفواكه المقطعة فقط هي الخيار المتاح. وأشار إلى أنه استغرب الأمر، متسائلا كيف يمكن ليهودي متدين أن يشارك في دعوة عشاء من دون توفر طعام مناسب، ليجيبه الحاخام بأن الحل هو وجود مطعم يقدم طعاما "كوشر". (روسيا اليوم)
 
 
مالك فندق سوري: نقدم طعام الكوشر للضيوف اليهود (فيديو)
فندق "الكومودور" يقفل أبوابه وبيروت تفقد صفحة جديدة من ذاكرتها
الرئيس الإيراني: صواريخ إسرائيل كانت "أفضل وأدق وأقوى وأسهل استخداما" من صواريخنا
"شفت فيها الموت بعيني".. إعلامية لبنانية تتحدث عن وضعها بعد سقوط سقف قاعة عليها داخل فندق (صور)
تعرّض لحادث سير فتمّ توقيفه... "المعلومات" تداهم غرفة مطلوب في فندق وهذا ما ضبطته
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24