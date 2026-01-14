تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

حراك سياسي في طوكيو مع إعلان نية حلّ البرلمان

Lebanon 24
14-01-2026 | 06:23
تعتزم رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي حلّ مجلس النواب عقب انطلاق الدورة البرلمانية السنوية الأسبوع المقبل، في خطوة سياسية لافتة تأتي في وقت يشهد فيه المشهد الداخلي الياباني حراكًا متزايدًا.

وقال الرئيس المشارك لحزب الابتكار الياباني الشريك في الائتلاف الحاكم، هيروفومي يوشيمورا،  للصحفيين، الأربعاء، إن تاكايتشي أبلغته بنيتها حلّ مجلس النواب مع بداية الدورة البرلمانية العادية، بحسب "فرانس برس".

ولم تصدر الحكومة اليابانية تعليقًا رسميًّا إضافيًّا بشأن أسباب هذه الخطوة أو توقيتها الدقيق، في حين يُتوقع أن تفتح هذه الخطوة الباب أمام انتخابات مبكرة قد تعيد رسم موازين القوى داخل البرلمان الياباني.

ويأتي توجه رئيسة الوزراء اليابانية لحلّ مجلس النواب في إطار الصلاحيات الدستورية المخولة لرئيس الحكومة، والتي تتيح الدعوة إلى انتخابات مبكرة قبل انتهاء الولاية البرلمانية.

وتُعد هذه الخطوة أداة سياسية تلجأ إليها الحكومات اليابانية عادةً في حال السعي إلى تجديد التفويض الشعبي أو تعزيز موقع الائتلاف الحاكم داخل البرلمان، خصوصًا عند انطلاق دورة برلمانية جديدة أو في ظل تحديات سياسية واقتصادية داخلية.
 
